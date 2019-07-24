Паранойя накрывает Европу: Италия и Франция поддержали идею патрулировать Ормузский пролив

С предложением поддержать идею США патрулировать Ормузский пролив выступила во вторник Великобритания на встрече в Брюсселе. Позже решительно "за" высказались Франция, Нидерланды, Италия и Дания, пишет Reuters.

Германия, Испания, Польша и Швеция выразили заинтересованность, но без особого энтузиазма. В Брюсселе же пока, судя по всему, сохраняют нейтралитет и призывают проявить сдержанность в данном вопросе, не поддаваясь паранойе.

Агентство отмечает, что к патрулированию не будет привлечён весь Евросоюз или НАТО, миссию может возглавить флот Великобритании и Франции.

Госдепартамент США заявлял, что Вашингтон вместе с союзниками создаёт коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идёт о программе Sentinel, которой США и их союзники будут оказывать материальную и финансовую поддержку. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.