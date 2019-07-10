«Параноидальное поведение»: Медведев осудил давление Киева на канал NEWSONE из-за инициативы телемоста с Россией

Отмена телемоста между украинским и российским телеканалами NEWSONE и «Россия 1» произошла под давлением представителей украинской «партии войны». Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и главой её политсовета Виктором Медведчуком. На переговорах также присутствовал собственник канала Тарас Козак, который отметил, что телемост состоится, но только на российском ТВ. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди с «не проукраинским видением» не могут монополизировать канал. По мнению экспертов, Киев стремится установить исключительно антироссийскую повестку в СМИ.

Отмена телемоста между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NEWSONE — это проявление политики «партии войны». Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и её лидером Юрием Бойко.

«Я, действительно, тоже искренне надеюсь, что эти странные тенденции и эти странные поступки, которые совершают представители, как вы сказали, «партии войны», активно проявляющие себя в вашей стране, всё-таки останутся в прошлом и что контакты между людьми действительно будут прежними», — сказал Медведев.

«Я бы сказал, что это паранойя, это параноидальное поведение и это всё юридической фиглярство, которое вокруг этого развернулось», — подчеркнул премьер-министр России.

Напомним, ранее телеканал «Россия 1» анонсировал телемост с NEWSONE, который должен был пройти 12 июля. Однако на Украине инициатива спровоцировала резкую критику в адрес телеканала. Возле здания украинского медиарегулятора начался митинг националистов. Одновременно Генпрокуратура страны возбудила против NEWSONE уголовные дела по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. Позже NEWSONE отменил телемост в связи с угрозами в адрес своих журналистов.

Медведев подчеркнул, что телемосты проводились даже во времена холодной войны между СССР и США «и тогда никто уголовных дел не возбуждал».

На встрече с Медведевым присутствовал также и собственник телеканала NEWSONE, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутат Верховной рады Тарас Козак. Он отметил, что, несмотря на произошедшее, телемост 12 июля состоится, но пройдёт уже на российском телевидении.

«Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики», — сказал Козак.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

10 июля на сайте NEWSONE было опубликовано заявление, в котором отмечается, что руководство Украины оказывает давление на независимых журналистов и блогеров, а также не расследует уголовные дела, начатые в связи с нападениями на сотрудников телеканала.

«Проверками и угрозами запрета деятельности власть регулярно давила на неподконтрольные СМИ. Этими же методами работников телеканала NEWSONE пытаются запугать и сейчас. Особенно ожесточилась травля независимых СМИ в канун выборов. Пока политические лидеры пиарятся и ведут борьбу за голоса избирателей, органы власти, призванные защищать журналистские права, им подыгрывают», — говорится на сайте NEWSONE.

Телемост мог продемонстрировать противоречие между официальной политикой Киева и реальным положением дел, а потому власти страны решили его не допускать. Такое мнение в разговоре с RT выразил старший научный сотрудник Центра исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Проведение такого телемоста, которое носило бы характер прямого и неподготовленного выражения своих настроений и мыслей украинскими гражданами, могло бы пойти вразрез с линией пропаганды и тем самым опровергло бы то, что она насаждает идеи о каком-то состоянии конфликтности между Россией и Украиной. Мы видим подавление инакомыслия и попытки монополизировать оценки», — убеждён эксперт.

«Это была хорошая и правильная инициатива»

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию с телеканалом. Он заявил, что люди, не поддерживающие украинскую политику, не должны «монополизировать» ТВ страны.

«Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться, — сказал глава государства. — Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение».

В свою очередь, в Кремле выразили сожаление, что телемост так и не состоялся. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такое мероприятие могло бы позволить обсудить отношения стран в разные периоды.

«В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но, по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому», — сказал Песков.

При этом позиция Зеленского фактически повторяет политику его предшественника Петра Порошенко, подчеркнул депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

«Какая-то мания величия у официального Киева — мол, Украину можно любить только через ненависть к России, других вариантов нет. Особенно неприятно это слышать от человека, который не так давно был в оппозиции к власти, а теперь один в один повторяет тезисы предшественников», — сказал он в разговоре с RT.

Отказ от телемоста объясняется возникшей на Украине идеологией, в рамках которой отрицается положительное влияние связей с Россией, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Это соответствует интересам националистов, которые в определённой степени формируют украинскую современную государственную идеологию, это соответствует и интересам внешних сил. Сформирован образ России как врага, как экзистенциальной угрозы», — отметил он в беседе с RT.

Почта подчеркнул, что страны сохраняют культурные, экономические и дипломатические связи, но вместе с тем руководство пытается формулировать позицию, что между Киевом и Москвой идёт война.

«Есть реальная картина, и есть гиперреальность — картина «страшной битвы украинцев со злыми и коварными россиянами». Зеленский, к сожалению, представляет эту гиперреальность», — констатировал эксперт.