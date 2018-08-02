«Параллельные миры Германии»: к чему может привести рост числа иностранцев среди населения ФРГ

Более 23% жителей Германии имеют иностранное происхождение. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ. Больше всего среди приезжих выходцев из Турции, на втором месте — поляки, третьем и четвёртом — мигранты из бывшего СССР. По мнению экспертов, рост некоренного населения страны может привести к необратимым изменениям в структуре немецкого общества, ведь многие экспаты уже сейчас живут в Германии по своим законам. О проблемах социальной интеграции в ФРГ — в материале RT.

Почти четверть граждан Германии имеют иностранное происхождение. Такие данные 1 августа опубликовало Федеральное статистическое управление ФРГ.

По информации ведомства, по состоянию на 2017 год более 23% жителей государства (или 19,3 млн человек) родились либо за пределами республики, либо в семье иностранцев, что на 4,4% больше, чем в 2016 году. Почти половина из них (49%) не имеют немецкого паспорта.

В сообщении статистического ведомства указано, что 2,8 млн проживающих на территории ФРГ иностранцев — выходцы из Турции. На втором месте по численности — поляки (2,1 млн человек). На третьей позиции — россияне (1,4 млн человек, или 7% от общего числа жителей Германии иностранного происхождения). На четвёртом и пятом местах — выходцы из Казахстана (1,2 млн человек) и Румынии (900 тыс. человек).

Немецкий как иностранный

В отчёте Федерального статистического ведомства говорится, что в Германии проживает 24 млн семей, в которых хотя бы один из родственников имеет иностранное происхождение. Причём в 2,5 млн из них при общении в кругу семьи используется иностранный язык, на немецком говорят только вне дома. Так, в 15% таких домохозяйств говорят на турецком, ещё в 15% — на русском, в 8% — на польском.

По результатам последней переписи населения, опубликованным в апреле, в 2017 году в ФРГ проживали 80 млн 594 тыс. 17 человек, что на 0,4% больше, чем в 2016-м. При этом наблюдается естественная убыль населения. Коэффициент рождаемости составляет 8,6 человек на 1 тыс. населения, коэффициент смертности — 11,7 на 1 тыс. жителей. Это говорит о том, что население страны растёт исключительно за счёт иммигрантов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МВД страны Хорст Зеехофер.

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© Bernd von Jutrczenka

Стремительный рост численности мигрантов недавно спровоцировал в ФРГ политический конфликт. Так, в начале июля глава партии Христианский социальный союз в Баварии Хорст Зеехофер, который занимает должность министра внутренних дел, пригрозил федеральному канцлеру Ангеле Меркель подать в отставку со всех постов, если его предложения по ужесточению миграционной политики не будут приняты. Если бы инициатива Зеехофера была реализована, это привело бы к развалу правящей коалиции в Германии. Однако глава МВД и канцлер ФРГ в итоге пришли к консенсусу по миграционной политике.

«Здесь редко можно встретить надписи на немецком»

Существенный рост жителей Германии с иностранным происхождением может привести к ряду разноплановых последствий, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«С одной стороны, мигранты привносят новые элементы культуры, новые кулинарные традиции. Благодаря им в крупных немецких городах можно купить дешёвую и вкусную турецкую, арабскую или китайскую еду. А самое главное, переселенцы насыщают рынок труда и не дают нации состариться. Коренное население ФРГ — одно из самых пожилых в Европе. Это проблема, о которой давно говорят», — рассуждает эксперт.

Однако, как подчеркнул Камкин, рост числа жителей Германии иностранного происхождения нередко приводит и к серьёзным конфликтам в обществе.

«Немецкий политический истеблишмент гордится мультикультурностью и многонациональностью Германии, преподносит это как своё крупное достижение. Однако при этом в стране активно идёт формирование общества, состоящего из нескольких параллельных миров, которые практически не пересекаются. Есть места, где проживают исключительно приезжие, — например, берлинский район Кройцберг, населённый турками. Здесь редко можно встретить надписи на немецком, всё рассчитано уже на тех, кто имеет турецкое происхождение», — рассказал Камкин в беседе с RT.

По его словам, значительная часть приезжих — выходцы из мусульманских стран, которые не скрывают своего негативного отношения к европейским реалиям: мини-юбкам, акциям ЛГБТ-сообщества или многочисленным увеселительным заведениям.

«Это провоцирует агрессию со стороны «новых немцев» по отношению к коренному населению. В Штутгарте недавно разразился скандал: там появилась шариатская полиция, сформированная из мусульман-добровольцев. Они ходили по городу и следили за тем, как соблюдаются нормы шариата», — напомнил специалист.

Он добавил, что вместе с мигрантами в Германию переезжают конфликты, возникшие на их родине. Например, в различных городах ФРГ неоднократно отмечались массовые драки курдов и турок, перебравшихся в Германию на постоянное жительство.

«В Германии совершенно спокойно себя чувствуют члены ряда организаций, запрещённых в России. Это турецкие националисты из «Исламского объединения Узбекистана»*, «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**. Безопасности в Германии это всё не способствует», — подчеркнул Камкин.

«Крайне сложно сделать карьеру»

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов полагает, что в перспективе рост иммиграционных потоков в Германию может привести к коренным изменениям в структуре германского общества.

«Есть определённый порог этнодемократического замещения коренного населения приезжими, за которым последствия для культурной и национальной идентичности станут необратимыми. Каков этот порог для ФРГ, сказать сложно. До последнего времени страна справлялась с наплывом приезжих, там наблюдался высокий уровень их интеграции в местное общество. Нужно учитывать, что в Германию массово приезжают люди из разных стран. Это не только выходцы из с Ближнего востока и из Турции, но и приезжие из стран Восточной Европы. Это несколько упрощает задачу адаптации», — отметил Крупнов в беседе с RT.

Дети иностранцев учат немецкий язык.

Reuters

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Камкин.

«Немцы славянского происхождения реже создают параллельные миры и уж точно быстрее становятся частью нового общества. Они не бросают вызов немецким ценностям, однако создают определённую конкуренцию коренным жителям на рынке труда, в том числе и в тех сферах, где требуются квалифицированные кадры. Кроме того, выходцы из стран бывшего СССР, которых здесь именуют русскими, часто вступают в браки с коренными немцами — особенно это касается российских, украинских и белорусских женщин», — пояснил специалист.

Научный директор российско-германского форума, немецкий политолог Александр Рар рассказал в интервью RT, что успешной интеграции приезжих нередко препятствует правящая элита ФРГ.

«Если вы перебрались в страну из России или с Украины, вам будет крайне сложно сделать политическую карьеру, получить серьёзный пост в крупной компании, добиться руководящей должности в правоохранительных органах. Тем более вам это будет сложно сделать, если вы приехали с Ближнего востока или из Африки», — сказал Рар.

По его словам, немецкие элиты крайне ревностно относятся к ценностям и культурным нормам традиционной Германии, а потому неохотно пускают в свои ряды чужаков.

«Это подтверждает недавний скандал с футболистом сборной ФРГ Месутом Озилом, который встретился с президентом Турции Эрдоганом и получил из его рук футболку турецкой сборной со своей фамилией. В представлении немецкой элиты футболист национальной команды должен себя ассоциировать исключительно с ФРГ. Отсюда травля, которую немецкая пресса устроила спортсмену», — подчеркнул Рар.

Мигранты из стран Ближнего востока в немецком городе.

РИА Новости

Как рассказал RT Александр Камкин, руководство Германии в целом осознаёт все риски и проблемы, связанные с ростом некоренной части населения страны.

«Однако Меркель по-прежнему находится в плену тех установок, которые она сама когда-то и провозгласила. Я имею в виду политику открытых дверей. Она не может по очень многим причинам просто взять и сказать: «Я была не права, теперь мы всё будем делать по-другому». В ответ на это растёт популярность националистической партии «Альтернатива для Германии», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что внутри партии канцлера — ХДС, а также среди её союзников распространено убеждение, что ФРГ должна изменить свой подход к миграционной проблеме в сторону так называемой канадской модели.

«В этом случае с потенциальным переселенцем начинают плотно работать ещё на родине для того, чтобы он начал интегрироваться в новое общество заранее, приехал в новую страну уже подготовленным. Думаю, изменения в миграционной политике Германии обязательно будут, а какие именно — покажет время», — заключил эксперт.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.