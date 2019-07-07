Параллельная валюта в Италии – начало краха евро?

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Катасонов Валентин

Ещё недавно главной головной болью для чиновников Европейского союза была Греция, которая в 2015 году находилась на грани дефолта по кредитам МВФ и была даже готова покинуть еврозону. Но с прошлого года её место заняла Италия. Во-первых, ввиду ухудшающегося финансового положения этой южно-европейской страны, а во-вторых, потому, что к власти в стране пришли евроскептики, которые стали держать себя уверенно и даже, по мнению еврочиновников, вызывающе.

Отношения между Брюсселем и Римом достигли точки кипения к началу нынешнего лета. 5 июня Еврокомиссия анонсировала начало процедуры по введению санкций в отношении Италии из-за невыполнения её правительством рекомендаций по оздоровлению финансовой системы и прежде всего сокращению бюджетного дефицита и внешнего долга. Суть санкций состоит в том, что Брюссель вознамерился взять под свой прямой контроль бюджетный процесс в Италии. Такого не было ни разу за всю историю существования Европейского союза.

По оценке ЕС, внешний долг Италии в прошлом году составил 132,2% по отношению к ВВП, в 2019 году увеличится до 133,7%, а год спустя — до 135,2%. При этом предельный уровень, установленный Маастрихтскими соглашениями, составляет 60%. Дефицит итальянского бюджета к ВВП в текущем году оценивается в 2,4%, а в следующем — на уровне 3,5% (предельный уровень в еврозоне — 3%). Бывали в истории ЕС и бо́льшие отклонения, но до штрафов и санкций дело не доходило.

Эксперты предсказывают, что Рим платить штрафы (предполагаемая сумма — от 3 до 4 млрд евро) не будет, ведь они усугубят и без того непростое финансовое положение Италии. И еврочиновников к бюджетному процессу в Италии Рим не подпустит, ибо это будет означать, что страна окажется под прямым внешним управлением.

Попытки Рима восстановить свой денежный суверенитет

Но при этом и слишком резких движений от Рима ожидать не приходится — никакого выхода из еврозоны или даже из Европейского союза (в 2015 году Греция на полном серьёзе угрожала такими действиями). В то же время оставаться в еврозоне с единой валютой «евро» Риму также некомфортно, поскольку без полноценного эмиссионного центра, создающего собственную валюту, правительству крайне сложно выходить из состояния перманентной экономической стагнации.

Фото: www.globallookpress.com

До конца 1990-х годов (пока у страны сохранялся денежный суверенитет и ещё не было евро) Италия была одним из самых динамичных государств Европейского союза. А вот за 20 лет нахождения Италии в еврозоне ВВП страны остался без изменения, экономический рост оказался нулевым. Говорят, что это худший показатель среди всех стран континентальной Европы.

В прошлом году неожиданно на ум итальянским бунтарям-евроскептикам пришла идея дополнения, а затем и постепенного замещения официальной валюты «евро» денежным суррогатом, который бы создавался итальянскими властями. Такой денежный суррогат получил название «BOT». Это аббревиатура от Buoni Ordinari del Tesoro, что переводится как «обыкновенные казначейские облигации». Иногда авторы идеи такого денежного суррогата называют его «Мини-ВОТ». «Мини» означает, что номинал новых долговых бумаг гораздо меньше стоимости обычных казначейских облигаций — всего сто евро.

Идея ВОТ родилась в Италии не на пустом месте. Так, ещё до прихода к власти в Италии евроскептиков группа экономистов выступила с инициативой выпустить параллельную электронную валюту под названием «джевро», превратив финансовую систему Италии в двухступенчатую. Евро бы остался на высшем уровне — взаимозачётов между крупными хозяйствующими субъектами, а также между ними и государством, — то есть превратился бы в исключительно клиринговый инструмент. Что касается «джевро», то он бы отвечал за потребительский сектор и прочие повседневные транзакции. Но проект «джевро» находился в явном противоречии с европейским законодательством, запрещающим введение параллельных денег.

ВОТ как закамуфлированная итальянская лира

Что касается инструмента ВОТ, то правительство Италии хочет с его помощью убить двух зайцев.

Во-первых, погасить этими бумагами государственный долг в размере 52 миллиардов евро перед национальными компаниями и домохозяйствами.

Во-вторых, полученные ВОТ бизнес и граждане страны смогут использовать как дополнительные деньги, прежде всего для уплаты налогов. Кроме того, не исключается использование ВОТ для расчётов за товары и услуги, если, конечно, продавцы на это согласятся. При этом сторонники идеи ВОТ уверены, что новый инструмент не подпадает под определение альтернативных денег, запрещённых в Европейском союзе.

Даже если по каким-то причинам ВОТ не будет использоваться как средство покупки товаров и услуг (это всё-таки уже совсем настоящие деньги), а пойдёт исключительно на уплату налогов, позитивный для экономики эффект будет очевиден. ВОТ позволит компаниям и гражданам экономить «настоящие» деньги (евро), повышая тем самым платёжеспособный спрос и стимулируя производство. Со временем, как кажется оптимистически настроенным сторонникам ВОТ, указанный инструмент может вытеснить евро во внутреннем обращении Италии.

Сейчас вспоминают, что один из главных евроскептиков и лидеров правящей итальянской коалиции Маттео Сальвини («Лига Севера») в ходе предвыборной кампании прямо говорил, что «голос за его партию — это голос за отказ от евро и возврат к национальной валюте».

Некоторые наблюдатели и эксперты полагают, что через ВОТ произойдёт «мягкий» выход Италии из зоны европейской валюты «евро». В один прекрасный момент скромный финансовый инструмент с маловыразительным названием «Mini-BOT» может превратиться в старую добрую итальянскую лиру, по которой ностальгирует по крайней мере половина жителей страны. В Италии сейчас большой популярностью пользуется книга «Mini-BOT: демократия и суверенитет», принадлежащая перу Клаудио Борджи (Борги), главы комитета по бюджету парламента страны. Автор назвал эти облигации «запасным колесом, которое значительно упростит возможный переход на национальную валюту».

Маттео Сальвини («Лига Севера») в ходе предвыборной кампании прямо говорил, что «голос за его партию — это голос за отказ от евро и возврат к национальной валюте». Фото: www.globallookpress.com

Болезненная реакция еврочиновников

В начале июня парламент Италии с воодушевлением и единогласно поддержал предложение «Лиги Севера» «изучить вопрос о возможности введения» BOT. Такая инициатива вызвала нервную реакцию в Брюсселе и Франкфурте-на-Майне (штаб-квартира Европейского центрального банка). Президент ЕЦБ Марио Драги прокомментировал итальянскую инициативу следующим образом:

Mini-BOT — это либо деньги, что незаконно, либо долговые бумаги, из-за которых объём госдолга увеличивается в нарушение нормативов Евросоюза. Не думаю, что есть третий вариант.

США с помощью Литвы продавили нужные формулировки: ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока -2" Il minibot da 100 euro fronte/retro come l'abbiamo immaginato qui, su twitter, alla luce del sole. Con una votazione che ha visto Enrico Mattei e la sua Urbino prevalere su Camillo e Adriano Olivetti, Pietro Ferrero e Giovanni Agnelli. pic.twitter.com/iO19W0LkRN — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 9 июня 2019 г.

Масла в огонь подлила эффектная акция упомянутого выше Клаудио Борджи. Он опубликовал в Twitter изображение новых облигаций с портретом основателя итальянской нефтяной компании ENI Энрико Маттеи (1906-1962 гг.). Ведь Маттеи считается символом борьбы за экономический суверенитет Италии. Созданная им после Второй мировой войны компания ENI, по мнению многих итальянцев, ослабила и разрушила международный нефтяной картель, состоявший из крупнейших американских и британских нефтяных компаний («семь сестёр»). Маттеи погиб в авиакатастрофе, и итальянцы уверены, что она была организована американо-британскими спецслужбами по заказу «семи сестёр».

Некоторые итальянцы уже восприняли новые деньги как инструмент борьбы с империализмом Брюсселя.

ВОТ может взорвать еврозону и Италию

В парламенте Италии уже готовится законопроект о введении в стране «Mini-BOT». Эксперты полагают, что это делается для того, чтобы заставить Брюссель отказаться от своих санкций в отношении Рима (штрафы и прямое управление бюджетным процессом). Уже обсуждаются сценарии возможного дальнейшего развития событий в отношениях Рим — Брюссель, просчитывается вариант успеха в реализации проекта «Mini-BOT». Нет сомнений, что в этом случае проект станет заразительным примером для некоторых других стран еврозоны, находящихся в тяжёлом положении, прежде всего для Греции, Португалии и Испании. Позиции евро ослабнут.

Бундесбанк в недавнем обзоре предупредил: если Италия выйдет из еврозоны и объявит дефолт по долгам перед ЕЦБ (а новое правительство Италии уже угрожало таким дефолтом), то возникнет «эффект домино» и аналогичные дефолты могут возникнуть в Испании и Португалии. В результате в балансе ЕЦБ образуется дыра примерно в триллион долларов, на ликвидацию которой придётся пустить весь собственный капитал, а также забрать значительные суммы у центральных банков еврозоны.

Конечно, оппозиция проекту ВОТ есть и в самой Италии. Против нового финансового инструмента выступает, в частности, министр экономики Италии Джузеппе Триа.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, который постоянно конфликтует с представителями евроскептиков (как Лиги, так и «Пяти Звёзд»), прямо пригрозил отставкой в случае, если проект ВОТ получит одобрение в парламенте. Это будет означать крах правительства и перевыборы, на которые согласны не все участники коалиции. В общем, этим летом Италия, судя по всему, будет эпицентром нестабильности в еврозоне и всём Европейском союзе.