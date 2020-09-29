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Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спасся и сдал белорусов
29 сентября 2020, 19:10 • 252 • В мире
В Домодедовский горсуд поступили материалы дела о похищении в 2018 году выпускника Академии ФСБ. В деле фигурируют трое белорусов, которые обездвижили экс-офицера ФСБ и вывезли его через Белоруссию на Украину.
Запутанное дело о происшествии двухлетней давности будет изучаться в Домодедовском госруде. Речь идёт о похищении выпускника Академии ФСБ Романа Фиолковского. Мужчину в августе 2018-го года выкрали трое белорусов.
Обездвижив отставного офицера инъекцией, его вывезли на собственном внедорожнике через Белоруссию на Украину. В Незалежной Фиолковского задержали со шпионской аппаратурой и осудили. Позднее его приговорили к штрафу и он смог вернуться на родину.
Исполнителями этой загадочной операции в деле значатся три белоруса, на которых указал потерпевший. Два из них осели на Украине, а одного, Андрея Цейко, задержали при попытке выехать в Эстонию.
Адвокат Цейко Александр Мелешко указывает на странности всей этой истории и отмечает, что его подзащитный физически был неспособен осуществить похищение: тем летом он серьёзно повредил ногу и еле ходил, используя костыли. К тому же после несчастного случая при работе на столярном станке у него нет пальцев на левой руке.
К тому же, объяснил в беседе с "Коммерсантом" защитник, если бы Фиолковский реально был бы похищен, то он мог бы попросить помощи у пограничников. Однако он этого не сделал.
При этом следствие, по словам адвоката, не стало выяснять, какое именно парализующее вещество вводили потерпевшему, хотя следы таких препаратов могут оставаться в организме долгие месяцы.
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