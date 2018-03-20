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Паралимпийцы научили Путина делать селфи по-новому

20 марта 2018, 15:39  •  143 • В России

То, что паралимпийцы не только очень мужественные, но и веселые ребята, показал двукратный бронзовый призер Паралимпиады в Пхенчхане Валерий Редкозубов. Получив на церемонии награждения в Кремле из рук Владимира Путина медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, он что-то шепнул президенту и, вытянув руку вперед, показал фотографам большой палец. Путин не растерялся и тоже показал большой палец. Есть опасения, что именно эта форма селфи с президентом и войдет теперь в норму на новом сроке главы государства.

Владимир Путин традиционно принимает и чествует, награждая госнаградами не только героев Олимпиад, но и тех, кто выходит состязаться следом за ними, - паралимпийцев. И хотя в этот раз российские атлеты с ограниченными возможностями понесли в составе своей команды не меньшие потери, чем олимпийцы, они смогли занять второй место в общем зачете. Что было, конечно, сенсацией.

- Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта, - не жалел добрых слов Путин. - Причём сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве – выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными. Вся Россия гордится тем, как достойно вы несёте главную миссию паралимпийца – «вдохновлять и восхищать мир».

Абсолютная героиня состязаний в Южной Корее, трехкратная чемпионка и двукратная серебряная призер Паралимпиады Екатерина Румянцева принесла в Кремль не только свои медали, но и веяния прогресса. Получив Орден Почета и букет от президента, она подошла к трибуне и вынула из кармана телефон. Никогда еще никто не зачитывал в Кремле ответное слово Путину с экрана смартфона, но прогресс не остановить, и когда-нибудь это должно было случиться.

- Для нас было особой честью защитить нашу страну на Паралимпийских играх даже под нейтральным статусом, - сказала Румянцева. - Лично для меня главное было – не обращать внимания на этот запрет. И как гражданка этой страны я знаю свой флаг, герб, и мы доказываем всем, что мы сильнее.

- Мы старались показать и доказать всем, что мы «чистые» спортсмены, что мы за честный спорт, - поддержала ее двукратная чемпионка Паралимпиады Михалина Лысова. - Мы выступали под нейтральным статусом и завоевали наши награды, привезли их сюда к нам, на Родину. Эти награды для нашей страны, для всех нас.

Это была непродолжительная, но трогательная церемония. Всего награды были вручены семерым паралимпийцем, но за каждым из них стоял труд многих людей.

- Особые слова хочу адресовать тем, кто помогал паралимпийцам пройти долгий и многотрудный путь к успеху: замечательным тренерам, врачам, методистам, конструкторам специального оборудования, ассистентам и спортсменам-ведущим, которые буквально вели атлетов к победе, - сказал Путин. Впрочем, страна не забыла и тех, кого не пустили в Пхенчхан. - Уверен, вам очень непросто смириться, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх. Но мы сделаем всё, чтобы поддержать этих мужественных, честных людей - проведём для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом. И конечно, призовые за победу в них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

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