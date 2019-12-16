Паралич ВТО

Что будет с международной торговлей после «смерти ВТО», о которой объявила администрация Трампа?

Всемирная торговая организация (ВТО), как и другие несущие конструкции существующей международной системы, была сконструирована Западом и в интересах Запада.

Созданная четыре года спустя после крушения СССР, в 1995 году, на базе Генерального соглашения по тарифам и торговле в Женеве, ВТО должна была стать одним из главных инструментов утверждения однополярного мира. Однако характер организации подразумевал приём новых членов, которые тоже отстаивали свои интересы. С каждым годом при приёме новых членов возникала необходимость согласования многочисленных вопросов; вместе с этим США довольно успешно использовали ВТО для продвижения своей международной повестки, особенно при администрациях демократов.

До настоящего момента США являются самым активным участником ВТО, они подали 124 жалобы и выступили в качестве ответчика по 155 делам. Особой мишенью для американских политиков стал Китай. ВТО всё чаще используется американцами для того, чтобы ограничивать поддержку государством китайских промышленных предприятий, вводить ограничения на импорт из Китая и проводить другие подобные меры. В период с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме США подали в ВТО двадцать пять дел – больше, чем любая другая страна. 16 из 25 дел были против Китая. Администрация Обамы выиграла 7, включая те дела, в которых оспаривались сельскохозяйственные и авиационные субсидии КНР, а также пошлины на импорт стали. Несколько дел против Китая рассматриваются в настоящее время.

При Дональде Трампе ситуация резко изменилась. В докладе о торговле США с Китаем, который вышел в январе 2018 г., утверждалось, что ВТО не в состоянии справиться с проблемой, какую представляет торговая практика Китая. Отмечалось, что Китай не заинтересован в развитии настоящей рыночной экономики, роль государства в китайской экономике только возрастает, а двусторонние переговоры между США и Китаем не приносят успеха.

В марте 2018 г. США объявили о смерти ВТО. Меры, введённые администрацией Трампа против Китая, были названы торговой войной, хотя активные мероприятия по ведению «боевых действий» постоянно откладывались, часть санкций сторонами отзывалась.

Последним этапом в кризисе ВТО стала проблема избрания судей в апелляционный орган. Началось это при администрации Обамы, когда в мае 2016 года было принято решение заблокировать повторное назначение южнокорейского судьи в Апелляционный орган ВТО. Это был первый случай, когда одна страна заблокирована процедуру назначения судьи другой страны, что вызвало критику внутри организации. Тем не менее Трамп продолжал блокировать новые назначения, и 10 декабря 2019 года Апелляционный орган не смог рассматривать апелляции, поскольку истёк срок полномочий ещё двух судей и число действующих судей сократилось до одного. В апелляционном органе должно работать семь судей, а для рассмотрения новых апелляций требуются минимум три.

Скорее всего, США продолжат линию на развал ВТО, чтобы не возникло юридически обязательных прецедентов, ущемляющих интересы США. Немецкий институт по вопросам безопасности и внешней политике отмечает: «В течение почти трёх десятилетий в глобальном торговом режиме накапливалось множество проблем. Открытое неприятие администрацией Трампа [действий ВТО] привело к выходу из строя Механизма урегулирования споров…»

Эксперты отмечают, что у США было право противодействовать апелляционному органу, но не было права не допускать других членов ВТО к использованию этого механизма. Скорее всего, пока ВТО будет продолжать функционировать по формуле «все минус один», то есть минус США... Односторонние действия Вашингтона ему вряд ли помогут, поскольку даже союзники, включая Канаду и Евросоюз, настроены в отношении этих действий скептически.

Ситуация выглядит тупиковой. Сейчас США выходят на новый раунд соглашения с Канадой и Мексикой (USMCA), именуемого НАФТА-2. Белый дом постоянно демонстрирует заинтересованность в двусторонних торговых отношениях, но никак не в многосторонних.