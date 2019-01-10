Парагвай в день инаугурации Мадуро разорвал отношения с Венесуэлой

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заявил, что страна разрывает отношения с Венесуэлой, а также закрывает там своё посольство. Объявление об этом было сделано в день инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоялась в здании Верховного суда страны.

Парагвай разрывает отношения с Венесуэлой. Об этом объявил президент страны Марио Абдо Бенитес. По его словам, после разрыва дипотношений с Венесуэлой дипломатический персонал Парагвая будет отозван.

Решение Парагвая было озвучено в день инаугурации Николаса Мадуро, который вступил в должность президента латиноамериканской страны на период с 2019 по 2025 годы.

Процесс инаугурации, которая состоялась в здании Верховного суда страны, транслировало телевидение Венесуэлы.

Стоит отметить, что несмотря на отзыв дипломатов из Венесуэлы власти Парагвая заявили о готовности продолжать оказывать поддержку венесуэльцам, решившим покинуть страну ввиду затяжного кризиса.