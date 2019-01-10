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Парагвай в день инаугурации Мадуро разорвал отношения с Венесуэлой
10 января 2019, 22:24 • 56 • В мире
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заявил, что страна разрывает отношения с Венесуэлой, а также закрывает там своё посольство. Объявление об этом было сделано в день инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоялась в здании Верховного суда страны.
Парагвай разрывает отношения с Венесуэлой. Об этом объявил президент страны Марио Абдо Бенитес. По его словам, после разрыва дипотношений с Венесуэлой дипломатический персонал Парагвая будет отозван.
Решение Парагвая было озвучено в день инаугурации Николаса Мадуро, который вступил в должность президента латиноамериканской страны на период с 2019 по 2025 годы.
Процесс инаугурации, которая состоялась в здании Верховного суда страны, транслировало телевидение Венесуэлы.
Стоит отметить, что несмотря на отзыв дипломатов из Венесуэлы власти Парагвая заявили о готовности продолжать оказывать поддержку венесуэльцам, решившим покинуть страну ввиду затяжного кризиса.
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