Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Провокация в Крыму, развал СССР и демократия в США. Лучшие выступления Сергея Ми...
Японии напомнили об итогах Второй мировой войны: В Госдуме предлагают наложить з...
Что делать после трагедии в Магнитогорске? Развенчать мифы, а затем... (Уставший...
Порошенко: армия Украины в 2020 году будет действовать по стандартам НАТО
Главная / В мире

Парагвай в день инаугурации Мадуро разорвал отношения с Венесуэлой

10 января 2019, 22:24  •  56 • В мире
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заявил, что страна разрывает отношения с Венесуэлой, а также закрывает там своё посольство. Объявление об этом было сделано в день инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоялась в здании Верховного суда страны.
Парагвай разрывает отношения с Венесуэлой. Об этом объявил президент страны Марио Абдо Бенитес. По его словам, после разрыва дипотношений с Венесуэлой дипломатический персонал Парагвая будет отозван.
Решение Парагвая было озвучено в день инаугурации Николаса Мадуро, который вступил в должность президента латиноамериканской страны на период с 2019 по 2025 годы.
Процесс инаугурации, которая состоялась в здании Верховного суда страны, транслировало телевидение Венесуэлы.
Стоит отметить, что несмотря на отзыв дипломатов из Венесуэлы власти Парагвая заявили о готовности продолжать оказывать поддержку венесуэльцам, решившим покинуть страну ввиду затяжного кризиса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

56
Источник
Похожие новости
10 января 2019, 22:24
"До каких пор шизофреники будут вами управлять?": Слова депутата, предложившей бить за русский язык, вызвали раскол на Украине
10 января 2019, 22:24
Парагвай в день инаугурации Мадуро разорвал отношения с Венесуэлой
10 января 2019, 09:09
Хакеры массового поражения: США изучают возможности киберопераций в контексте применения традиционных вооружений
Загрузка...
10 января 2019, 09:24
Палата представителей одобрила законопроект о частичном финансировании правительства США. Впереди - Сенат
10 января 2019, 09:24
Символ Нью-Йорка Chrysler Building выставят на продажу за бесценок - WSJ
10 января 2019, 19:09
Проверка на ″свежесть дыхания″ даже дома и в баре: В Канаде любой водитель рискует остаться без прав
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2019, 16:39
Путин избавил Калининград от литовского транзита
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
05 января 2019, 02:24
"Самый нереальный проект Кремля": Крымский мост показал блеф Киева, став самым популярным в Сети
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
05 января 2019, 02:24
"Поехала совсем кукуха у Ходора": В Сети не поверили в заявления Ходорковского о Магнитогорске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.