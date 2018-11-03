«Парадоксальная ситуация»: что стоит за решением Вашингтона отправить армию навстречу каравану мигрантов

Американские военные не будут стрелять в беженцев из Центральной Америки, даже если те будут закидывать солдат камнями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Ранее в Пентагоне сообщили, что все военнослужащие, направленные на границу с Мексикой, намерены действовать согласно правилам ведомства по применению оружия. Между тем караван из четырёх тысяч мигрантов с каждым днём подходит ближе к южной границе Соединённых Штатов. Решение отправить военных ему навстречу указывает на то, что в Вашингтоне осознают всю взрывоопасность ситуации, отмечают политологи. По их мнению, сложилась «парадоксальная ситуация», когда США позиционируют себя как страну, которая обеспечивает глобальную безопасность, но при этом не способны защитить свою территорию от нелегалов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут стрелять по каравану беженцев из Центральной Америки, даже если мигранты забросают солдат камнями. Хотя всего за день до этого американский лидер говорил, что такие инциденты можно будет приравнять к нападению с огнестрельным оружием. Однако вскоре после того, как его слова были растиражированы в СМИ, глава Белого дома объяснил своё заявление.

«Если в лицо военному или сотруднику пограничной службы кинут камень, то те, кто это сделал, будут задержаны. Но это не значит, что в них будут стрелять. Они будут быстро арестованы и надолго останутся под стражей», — приводит ABC News слова президента.

After yesterday's comments, Pres. Trump says he's not advocating shooting anybody at the southern border throwing rocks, but "we're going to arrest those people quickly and for a long period of time." https://t.co/NkJuIoh4fPpic.twitter.com/j951ht3BtR — ABC News (@ABC) 2 ноября 2018 г.

Ранее представители Пентагона заявляли, что направленные на границу с Мексикой военные будут оказывать поддержку гражданским властям и не собираются вступать в прямой контакт с нелегалами. Если же между солдатами и беженцами будут инциденты, которые в Вашингтоне охарактеризовали как «случайное общение», военные намерены руководствоваться теми же правилами, что и сотрудники Бюро по таможенным вопросам и охране границ США (CBP), отметил ответственный за операцию генерал Теренс О’Шонесси. Так, пограничники должны избегать применения силы на поражение, если им доступны другие варианты разрешения ситуации.

В 2010—2014 годах было зафиксировано девять случаев столкновений, в ходе которых мигранты, бросавшие камни в сотрудников пограничной службы, погибли под ответным огнём. Впоследствии, после принятия новых правил, подобного больше не происходило.

Между тем, экс-комиссар СВР Гил Керликовски, при котором и были пересмотрены правила, считает, что в отправке солдат на границу с Мексикой для встречи каравана нет никакой необходимости.

«Военных, проходящих действительную службу в горячих точках, готовили совсем не к этому. Пограничная служба вполне может взять под контроль такое небольшое число людей. У сотрудников есть опыт выявления и отделения истинных беженцев от членов преступных банд», — приводит слова Керликовски телеканал CNN.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что не будет комментировать возможные действия военных, а правила применения силы сотрудниками её ведомства имеются в открытом доступе. Кроме того она добавила, что пограничники постоянно находятся под угрозой нападения.

«В прошлом году у нас было более 800 случаев, когда на наших агентов нападали пересекающие границу люди», — заявила Нильсен.

Конституционный караван

По данным СМИ, караван насчитывает около 4 тыс. мигрантов из стран Центральной Америки. На данный момент им осталось преодолеть расстояние в 1,2 тыс. км до ближайшего пограничного пункта на южном рубеже США. Американские СМИ, которым удавалось поговорить с участниками марша, отмечали, что в составе каравана находятся нелегалы, которых уже несколько раз депортировали из Соединённых Штатов.

Reuters

В июне этого года глава Минюста США Джефф Сешнз заявил, что угроза домашнего насилия и высокий уровень преступности в центральноамериканских странах не будут рассматриваться Вашингтоном в качестве весомого обоснования для получения статуса беженца. Дональд Трамп на этой неделе подчеркнул, что идущим в караване людям не будет предоставлена защита по статусу беженца, и им стоит повернуть обратно.

В ответ 12 мигрантов из Гондураса решили подать в суд на Трампа, Сешнза, главу МВБ Нильсен а также Иммиграционную и таможенную полицию США, Бюро по таможенным вопросам и охране границ и Службу гражданства и иммиграции. Соответствующий иск при помощи правозащитников был накануне принят в окружном суде Вашингтона. Как сообщает телеканал CNBC, в нём утверждается, что президент Соединённых Штатов «пренебрегает нормами законодательства, включая конституцию, чтобы лишить граждан из Центральной Америки законного права просить убежища в США».

Представляющий интересы мигрантов адвокат Джон Шорман подчеркнул: действия Трампа, как он считает, нарушают Пятую поправку конституции США, ведь в ней говорится, что «никто не может быть лишён жизни, свободы или собственности без законного рассмотрения дела судом».

Не дело армии

В то же время некоторые эксперты считают, что службы Министерства внутренней безопасности, отвечающие за охрану границ, явно не справляются с обеспечением эффективного контроля за южными рубежами США.

«Огромное количество нелегальных мигрантов ежегодно пересекают американо-мексиканскую границу, и ничего пограничные службы сделать с этим не могут. Отсюда и возникла идея воздвигнуть стену на границе. Эти планы всячески поддерживают власти на местах, особенно в Техасе, где незаконная миграция стала очень болезненной темой. Если Трампа по этому поводу и критикуют, то только за то, что он строит стену слишком медленно. Государство, которое не способно контролировать свои границы, по международным стандартам попадает в категорию failed state», — рассказал в интервью RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По его словам, возникла отчасти парадоксальная ситуация, когда США позиционируют себя как страну, которая обеспечивает глобальную безопасность, но при этом она оказалась не способна защитить себя от нелегальных мигрантов.

«Многие из них связаны с торговцами наркотиками, оружейными баронами, торговлей людьми и другими проявлениями оргпреступности. То, что Вашингтон вынужден в данном случае привлекать вооружённые силы, это прямое указание на то, что американские пограничные службы со своей задачей не справляются», — подчеркнул Батюк.

Эксперт полагает, что размещение военных на границе и возможная передача им полицейских функций может привести к возникновению непредвиденных ситуаций.

«Это не дело армии, дело армии — воевать», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

«Готовы жертвовать жизнью»

Обещание Трампа не стрелять по каравану не стоит рассматривать как смягчение его жёсткой антимигрантской позиции, отметил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«У мигрантов должен быть легальный способ попасть в желаемую страну. Без такого механизма ситуация всё время будет напряжённой, ведь ситуация, из-за которой они вынуждены покидать свои родные страны, сложилась там в том числе из-за внешнеполитического курса США», — отметил Владимир Брутер.

В результате граждане этих стран хотят любым способом попасть в «страну благоденствия», даже невзирая на ожидающие их трудности, отметил политолог.

«Когда Трамп говорит, что их будут расстреливать, потом меняет это на слова о том, что их будут сажать, он не говорит всей правды. А она заключается в том, что эти люди готовы жертвовать жизнью, так как на родине она для них стала просто невыносимой», — заключил Брутер.