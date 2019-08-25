Парадоксальная Сирия: В «котле»… турки

Автор:

Покровский Александр

Город Хан-Шейхун в Сирии взят сирийскими правительственными войсками. Взят качественно и неумолимо, как в учебнике для слушателей военных академий. Таким образом, к югу от города, долго служившего почти что столицей запрещённого в России террористического формирования «Джабхат ан-Нусра» и его производных, образовался котёл для боевиков равно исламистов.

Но самое забавное при этом — хотя вряд ли сие обстоятельство кажется забавным тем, кто оказался в него вовлечён, — что вместе с террористами в окружение попали и… турецкие военные. Более того, боевики к ним жмутся как к некоему центру сборки.

Турки в котле

Дело в том, что у Турции здесь, южнее Хан-Шейхуна, оказался наблюдательный пост. Такие наблюдательные посты были организованы в соответствии с соглашением, которое было заключено между тремя ситуативными союзниками в Сирии — Россией, Турцией и Ираном. Оно и возникло прежде всего по инициативе Турции, которая, прикрываясь, разумеется, сугубо гуманитарными словесами о сбережении жизней мирных жителей провинции Идлиб, по сути, взяла под защиту это гнездо террористов.

Почему гнездо — понятно: именно туда, в Идлиб, свозили так называемые «зелёные автобусы» всех тех участников незаконных вооружённых формирований, что были близки к разгрому в других местах гражданской войны в Сирии и предпочли неминуемой гибели эвакуацию в Идлиб. Это было выгодно и правительству Сирии: «сгружение» в одной провинции масс разнообразных бандитов помогало не только быстро и бескровно освободить занимаемые ими территории, но и устроить в Идлибе весёлый кровавый «междусобойчик» самим террористам. Ибо ведь и у них имелись свои принципиальные противоречия.

Поначалу эта тактика была вполне удачной. И пожары войны тушились, и «междусобойчики» в Идлибе разливались кровавой тризной. Но затем Идлиб остался практически последней неподконтрольной правительству территорией, и наступила пора что-то делать и там. Заканчивать, так сказать, и там кровавую «оргию праведников».

Хан-Шейхун после взятия его сирийскими правительственными войсками. Фото: globallookpress.com

Но вот тут и воспротивились турки. В Идлибе у них, что называется, оказалось много друзей. Ведь, как ни суди о турках по Турции, на деле у руководства этой страны прямая идеологическая связь с террористическим фундаменталистским течением «Братья-мусульмане». И это течение стояло за многими формированиями, которые вели в Сирии войну против центрального правительства. И Анкара, всеми возможностями восстанавливающая сегодня прежнюю Османскую империю как центр мусульманского мира, никак не могла оставить без защиты своих фактических сторонников в Идлибе.

Иное дело, что «Джабхат ан-Нусра» тяготела скорее к ваххабитам и кормилась с рук Саудовской Аравии. Но у турецких политиков была не призрачная надежда, что нусровцев в Идлибе победят верные Анкаре формирования. И тогда Турция твёрдой ногой встанет в самом сердце враждебной Сирии, бывшей османской провинции.

И турки добились «гуманитарного» мирного соглашения вокруг Идлиба. И поставили свои наблюдательные посты с противоположной правительственной армии стороны.

Турки дважды в котле

То, что казалось удачным для Анкары выходом из парадокса, когда Дамаску необходимо было очистить Идлиб от террористов, а туркам — сохранить их там до следующего раунда гражданской войны в Сирии, на деле выстроилось несколько не так, как казалось и ожидалось.

Протурецкие формирования не смогли подавить «Ан-Нусру». Более того, если до «странного» перемирия в Идлибе было примерно пятьдесят на пятьдесят нусровцев и «турецко-преданных», то к настоящему времени «Ан-Нусра» контролирует до 90 процентов всех вооружённых банд в Идлибе. При этом нусровцы вовсе не всех оппонентов убили — большинство, как это всегда бывает в бандитских разборках, само перешло на сторону сильного. И турки оказались в более чем двусмысленном положении. Формально они защищали «мирное гражданское» население (хотя ни для кого не было секретом, зачем они вошли в Идлиб), а фактически — взяли под защиту гарантированных, признанных террористов. Более того, «нусра» значилась во всех военных планах всех сторон как законная, чистая цель для уничтожения, потому что, повторимся, была признана террористами на уровне ООН.

Турецкие войска патрулируют границу с Идлибом. Фото: globallookpress.com

Турки защищают террористов? Не в их международном положении признавать за собой подобный статус.

Во-вторых, нусровцев законно и с тщанием бомбили сирийцы и русские. И это нельзя было назвать нарушением перемирия, ибо «нусра» сама провоцировала репрессалии против себя нападениями на сирийские позиции и даже на саму русскую базу в Хмеймиме.

Турки должны биться с русскими за «нусровцев»? Только не это!

Наконец, туркам не нужны сами «нусровцы». Пусть Саудовская Аравия от них отказалась, но идейно-то они — те же салафиты, которые видят центр ислама в тех, кто правит Меккой, а не Истанбулом. Пусть в бывшей столице Оттоманской Порты хранятся реликвии Пророка (с.а.с.), но подлинные реликвии ислама — в Мекке.

И вот этих фанатиков защищать, когда буквально рядом, в Рожаве, курды творят, что хотят, под крылышком у американцев? Это недальновидно.

И когда Хан-Шейхун пал, то вместе с «нусровцами» и собственным блокпостом в окружении оказалась и сама турецкая политика в Сирии. Стоят не там, воюют не за тех, добиваются не того, что нужно. Этакий котёл, но, что называется, в степени.

Вот турки из него и выбираются. Молчком.