Парадокс вакцинированного Израиля: В стране рекорд по заражениям COVID

В Израиле выявлено максимальное число заражений коронавирусом за пандемию.

В Минздраве Израиля сообщили о рекорде по заражениям коронавирусом за всё время пандемии. Рекордный показатель был зафиксирован в минувшее воскресенье. В ведомстве отметили, что в стране выявлено 21 514 заражённых коронавирусом.

Ранее рекорд по заражениям фиксировался в сентябре прошлого года. Тогда, 2 сентября 2021 года, коронавирус был выявлен у 11 345 человек.

Нынешний рост по выявленным случаям инфицирования отмечался с начала января. Так, согласно Минздраву страны, 5 января были выявлены 11 972 заражённых, показатель от 10 января стал максимальным.

При этом в Израиле активно проводятся вакцинация и ревакцинация от COVID-19. Так, при населении около 9,3 млн человек полностью привиты 5,97 млн, ревакцинированы 4,3 млн.