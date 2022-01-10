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Парадокс вакцинированного Израиля: В стране рекорд по заражениям COVID
10 января 2022, 23:10 • 97 • В мире
В Израиле выявлено максимальное число заражений коронавирусом за пандемию.
В Минздраве Израиля сообщили о рекорде по заражениям коронавирусом за всё время пандемии. Рекордный показатель был зафиксирован в минувшее воскресенье. В ведомстве отметили, что в стране выявлено 21 514 заражённых коронавирусом.
Ранее рекорд по заражениям фиксировался в сентябре прошлого года. Тогда, 2 сентября 2021 года, коронавирус был выявлен у 11 345 человек.
Нынешний рост по выявленным случаям инфицирования отмечался с начала января. Так, согласно Минздраву страны, 5 января были выявлены 11 972 заражённых, показатель от 10 января стал максимальным.
При этом в Израиле активно проводятся вакцинация и ревакцинация от COVID-19. Так, при населении около 9,3 млн человек полностью привиты 5,97 млн, ревакцинированы 4,3 млн.
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