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Парадокс Орешкина: Чуть не пробил колесо, но остался доволен дорогой
15 июля 2019, 15:39 • 94 • Политика
Глава МЭР Максим Орешкин сделал парадоксальный вывод по итогам поездки по трассе М-7. Политик остался доволен состоянием дороги, хотя чуть не пробил колесо.
Министр экономического развития России Максим Орешкин в целом остался доволен состоянием трассы М-7. Об этом политик заявил на совещании по развитию моногородов, которое проходит в Тольятти.
Напомним, на форум глава МЭР решил добраться на автомобиле LADA XRAY для того, чтобы оценить состояние федеральных и региональных дорог, а также пообщаться с населением. Целью путешествия является определение приоритетного проекта: строительство платной трассы Москва - Казань или реконструкция М-7.
В итоге Орешкин остался доволен кроссовером, но выделил проблемы на ряде участков.
"В одном месте даже чуть колесо не пробили. Но, с другой стороны, большая часть дорог уже находится в хорошем состоянии, и реконструкция федеральных трасс идёт", - сделал он парадоксальный вывод.
Глава МЭР пообещал обсудить ситуацию с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также напомнил, что реконструкции дорог посвящён нацпроект "Безопасные и качественные дороги".
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