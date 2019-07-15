Парадокс Орешкина: Чуть не пробил колесо, но остался доволен дорогой

Министр экономического развития России Максим Орешкин в целом остался доволен состоянием трассы М-7. Об этом политик заявил на совещании по развитию моногородов, которое проходит в Тольятти.

Напомним, на форум глава МЭР решил добраться на автомобиле LADA XRAY для того, чтобы оценить состояние федеральных и региональных дорог, а также пообщаться с населением. Целью путешествия является определение приоритетного проекта: строительство платной трассы Москва - Казань или реконструкция М-7.

В итоге Орешкин остался доволен кроссовером, но выделил проблемы на ряде участков.

"В одном месте даже чуть колесо не пробили. Но, с другой стороны, большая часть дорог уже находится в хорошем состоянии, и реконструкция федеральных трасс идёт", - сделал он парадоксальный вывод.

Глава МЭР пообещал обсудить ситуацию с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также напомнил, что реконструкции дорог посвящён нацпроект "Безопасные и качественные дороги".