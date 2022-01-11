Парадокс Назарбаева открыл депутат: Так ли хорошо он относился к России?

Парадокс Нурсултана Назарбаева открыл депутат Константин Затулин. Он порассуждал о том, так ли хорошо на самом деле экс-президент Казахстана относился к России.

Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" коснулся темы неоднозначных нюансов в отношениях между Россией и Казахстаном на фоне той поддержки, которую наша страна оказала соседней республике по линии ОДКБ.

Ведущий канала напомнил, что именно отечественные подразделения составили костяк миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности, направленного для урегулирования казахстанского кризиса.

Пронько между тем обратил внимание на русофобские тенденции, усилившиеся в последнее время в этой стране. Речь о начале перехода с кириллицы на латиницу и языковых патрулях, пытавшихся пресечь использование русского.

Обозреватель Царьграда обсудил эту тему с первым зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

Он указал на парадокс в отношении властей Казахстана к России, который имел место и в период правления бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева: