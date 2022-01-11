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Парадокс Назарбаева открыл депутат: Так ли хорошо он относился к России?

11 января 2022, 14:20  •  54 • Политика
Парадокс Нурсултана Назарбаева открыл депутат Константин Затулин. Он порассуждал о том, так ли хорошо на самом деле экс-президент Казахстана относился к России.
Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" коснулся темы неоднозначных нюансов в отношениях между Россией и Казахстаном на фоне той поддержки, которую наша страна оказала соседней республике по линии ОДКБ.
Ведущий канала напомнил, что именно отечественные подразделения составили костяк миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности, направленного для урегулирования казахстанского кризиса.
Пронько между тем обратил внимание на русофобские тенденции, усилившиеся в последнее время в этой стране. Речь о начале перехода с кириллицы на латиницу и языковых патрулях, пытавшихся пресечь использование русского.
Обозреватель Царьграда обсудил эту тему с первым зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.
Он указал на парадокс в отношении властей Казахстана к России, который имел место и в период правления бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева:
Сейчас выросло новое поколение казахов, которые уверены, что Казахстан был всегда и что он никому ничего не должен. А советский период вообще якобы был периодом колониального пребывания. Это написано чёрным по белому в учебниках истории в Казахстане, которые вышли в те лучшие назарбаевские времена, когда наши официальные межгосударственные отношения были вполне сносными. Но я не могу поверить, что Назарбаев не представляет себе, какую роль сыграл советский период в жизни Казахстана. Казахстан возник в это время!

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