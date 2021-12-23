Парадигма соперничества: почему Литва и Словакия призывают НАТО отвергнуть предложения России по гарантиям безопасности

Страны НАТО должны отвергнуть предложения России по взаимным гарантиям безопасности, даже не начиная по ним обсуждение, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его словам, в Прибалтике уверены в необходимости сохранить текущий уровень обороны в регионе. Его точку зрения по переговорному процессу разделяет премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, который назвал неприемлемыми требования России сократить присутствие натовских сил у своих границ. Эксперты считают, что таким образом «малые» страны НАТО пытаются помочь руководству альянса найти предлог для затягивания переговоров по инициативам РФ.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны НАТО не должны вести переговоры по предложениям России, связанным со взаимными гарантиями безопасности. В интервью британскому изданию The Times он выразил мнение, что эти инициативы следует сразу отвергнуть.

«Мы не думаем, что какие-либо переговоры должны начинаться по тому, что было предложено Россией», — сказал он.

Такая резкая позиция может быть обусловлена одним из предложений Москвы, прописанных в четвёртой статье соответствующего документа: «РФ и все участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами — членами Организации Североатлантического договора, не размещают свои вооружённые силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещённым на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года».

Прибалтийские республики вошли в состав НАТО в ходе пятого расширения альянса в 2004-м, а с 2017 года в литовском городке Рукла размещается международный батальон численностью 1,2 тыс. военных, который находится под немецким командованием. Как отметил Ландсбергис, в альянсе пока нет разговоров о выводе этого или других подразделений расширенного передового присутствия НАТО.

«Мы верим в то, что существует необходимость сохранять нынешний уровень обороны в регионе. И единственные переговоры, которые мы хотели бы видеть, — по поводу возможности усиления гарантий безопасности региону, который начинается от Чёрного моря в Румынии и идёт до Эстонии», — заявил министр.

Как отмечал в феврале 2020 года президент Литвы Гитанас Науседа, размещение натовского военного контингента в Прибалтике помогает противостоять России. «Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу», — сказал он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

О необходимости наращивать силы НАТО на фоне происходящих событий вокруг Украины Науседа заявил и 20 декабря нынешнего года на совместной с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой пресс-конференции.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис

Reuters

© Mandel Ngan

Возвращаясь к интервью Ландсбергиса The Times, дипломат также выразил уверенность, что Киеву следует оказывать военную помощь, в частности поставлять оборонное вооружение. Он связал это с угрозой «российского вторжения» на Украину.

«Всё указывает на то, что это намерение реально, и мы должны готовиться к этому. Также возможно, что намерение не только атаковать, но на самом деле изменить ситуацию в плане безопасности во всём регионе», — сказал глава МИД.

«Идёт последовательное опровержение»

В России неоднократно опровергали все утверждения западных стран о том, что Москва якобы готовит «нападение» на Украину. Как отметил 8 декабря Владимир Путин, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Вместе с тем он подчеркнул, что РФ оставляет за собой право обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдалённой перспективе.

«И мы это обсуждаем со всеми нашими партнёрами, включая… президента США господина Байдена», — сказал президент.

На эту же тему на минувшей неделе говорила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это восприятие даже не искажённой действительности, а это заранее фейковая, дезинформационная кампания, которая нацелена, во-первых, на создание России в качестве агрессора. А во-вторых, наверное, на дополнительную напряжённость в регионе, связанном с Чёрным морем, Украиной, российско-украинской границей, ситуацией на юго-востоке Украины», — сказала Захарова в эфире RT DE.

Несмотря на это ряд стран — членов НАТО, в том числе Литва, настаивают на снабжении Украины оружием.

Братислава против

Взгляды литовских коллег на то, как в НАТО должны реагировать на российские предложения по гарантиям безопасности, разделяют и в Словакии. В частности, премьер-министр страны Эдуард Хегер на своей странице в Facebook заявил о неприемлемости возвращения к той расстановке сил в Европе, которая была в 1997 году (Словакия также стала членом альянса в 2004-м).

«Для нас неприемлемо желание стереть достигнутое (в сфере укрепления евроатлантического единства. — RT) за эти более чем 20 лет», — заявил Хегер.

Вместе с тем он признал необходимость как можно скорее начать конструктивный диалог с Россией. Однако премьер связал его с требованием к Москве отвести свои войска от украинской границы.

Тем временем высокопоставленные представители НАТО отмечают, что в альянсе нет консенсуса по поводу того, как нужно реагировать на инициативы Москвы по гарантиям безопасности. В частности, газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщала, что западные политики, с одной стороны, считают неприемлемыми большую часть предложений РФ, а с другой — не хотят давать прямого отказа по ним, опасаясь усугубить отношения с Россией.

«Проблема в том, что если просто ответить отказом (на требования Москвы. — RT), то пространства для диалога не будет», — подчёркивал в беседе с изданием высокопоставленный дипломатический представитель НАТО.

Однако в России не намерены отступать от своего требования по гарантиям от альянса. Так, Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря заявил, что Москва не позволит «заболтать» этот вопрос.

«Есть некоторые сигналы, что партнёры готовы вроде бы над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят… Мы это понимаем и такое развитие событий нас, конечно, не устроит», — сказал президент.

Немецкие военные на территории литовской военной базы Рукла

© REUTERS/Ints Kalnins

Освоение европейского военного театра

Эксперты считают, что последние заявления высокопоставленных представителей Литвы и Словакии можно рассматривать как попытку выслужиться перед Соединёнными Штатами. Эти страны, имея малый вес во внешнеполитическом пространстве, пытаются добавить себе значимости, активно отвергая право России на гарантии её безопасности, уверены аналитики. И этим Вашингтон будет пользоваться, усиливая давление на Москву.

«Всякому терпению есть предел»: Лавров — о возможном ответе РФ на ситуацию с RT DE и об острых вопросах внешней политики «В этой парадигме соперничества великих держав США будут расценивать Европу как ещё один потенциальный театр военных действий, чтобы Россия шла на уступки. При этом наши предложения по безопасности застали американцев врасплох, так как никто в Вашингтоне не ожидал, что в России всерьёз будут лоббировать этот вопрос», — пояснил в беседе с RT эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

По его мнению, нынешнюю ситуацию можно рассматривать как подготовку со стороны Запада к новой холодной войне. В связи с чем Украина используется в качестве предлога и «серой зоны», инструмента для провокаций.

«Однако перед Западом сейчас стоит довольно сложный вопрос, какие гарантии он даёт Украине. И гарантии эти должны быть не на словах, потому что истерия ведёт к накачиванию милитаристских ожиданий и настроений на Украине, в её руководстве. Однако, как сейчас видим, никто из союзников Киева не готов предложить ей реальную защиту», — добавил аналитик.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин допустил, что сейчас недовольные голоса «малых» стран НАТО могут использоваться США для затягивания переговоров по российским инициативам.

«Дело в том, что такая страна, как Литва, просто обязана по распределению ролей в НАТО что-то говорить, ничего больше она сделать не может. Таким образом, она оправдывает своё членство в блоке», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Флаг НАТО

Legion-Media

© Zoonar/GRAZVYDAS JANUSKA

В связи с этим, подчеркнул он, в Литве будут хвататься за любые удобные темы, особенно антироссийской направленности, и за любую возможность угодить своим более влиятельным партнёрам в лице Соединённых Штатов.

«Ведь США хотят использовать Украину как фронт, дестабилизирующий внутриполитическую ситуацию в России, особенно по отношению к будущим президентским выборам 2024 года. Им нужно раскачать ситуацию в России», — сказал Подберёзкин.

При этом он согласился с мнением Ермакова, что в Вашингтоне не хотят брать на себя ответственность за будущее Украины. Недаром Джо Байден заявлял, что в Белом доме никогда не обсуждалась возможность отправки на Украину американского контингента, напомнил политолог.

«В данном случае неважно, является ли Украина членом НАТО или нет. Она будет союзником широкой коалиции натовских государств, как и сейчас. Тем более что американцы втягивают в эту коалицию и нейтральные, и неевропейские государства. Поэтому российские требования по поводу гарантий безопасности сейчас несколько путают карты США. Ведь проигнорировать в Вашингтоне и НАТО их не могут, но и принять их означает добровольно связать себе руки», — резюмировал Подберёзкин.