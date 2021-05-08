Парада не будет: Все мероприятия ко Дню Победы в Казахстане отменили из-за пандемии

Неприятную новость сообщили сегодня СМИ Казахстана: из-за сложной эпидемиологической ситуации власти страны решили в 2021 году не проводить не только военный парад, но и все прочие массовые мероприятия в честь Дня Победы.

Все официальные мероприятия, посвящённые Дню Победы, в Казахстане перенесены на следующий год. С таким заявлением выступили казахстанское Минобороны, а также пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Власти страны пояснили, что отменить празднование, которое обычно проводится каждый год 9 мая, пришлось из-за сложной ситуации с распространением COVID-19. Не будет и традиционного парада военнослужащих и военной техники - как и прочие мероприятия, их перенесли на 2022 год.

В прошлом году в столице Казахстана парад Победы также не проводился из-за пандемии. Между тем в республике осталось в живых всего 665 ветеранов, и многие из них могут просто не дожить до следующего 9 мая.