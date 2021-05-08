|
Парада не будет: Все мероприятия ко Дню Победы в Казахстане отменили из-за пандемии
08 мая 2021, 11:55 • 73 • В мире
Неприятную новость сообщили сегодня СМИ Казахстана: из-за сложной эпидемиологической ситуации власти страны решили в 2021 году не проводить не только военный парад, но и все прочие массовые мероприятия в честь Дня Победы.
Все официальные мероприятия, посвящённые Дню Победы, в Казахстане перенесены на следующий год. С таким заявлением выступили казахстанское Минобороны, а также пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Власти страны пояснили, что отменить празднование, которое обычно проводится каждый год 9 мая, пришлось из-за сложной ситуации с распространением COVID-19. Не будет и традиционного парада военнослужащих и военной техники - как и прочие мероприятия, их перенесли на 2022 год.
В прошлом году в столице Казахстана парад Победы также не проводился из-за пандемии. Между тем в республике осталось в живых всего 665 ветеранов, и многие из них могут просто не дожить до следующего 9 мая.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 мая 2021, 02:15
|
04 мая 2021, 08:50
|
03 мая 2021, 02:35
|
05 мая 2021, 02:15
|
01 мая 2021, 13:00
|
04 мая 2021, 20:45
|
08 мая 2021, 00:55