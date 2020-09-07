Парад войск союзников в Берлине седьмого сентября 1945 года

После знаменательного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года советское руководство предложило американцам, англичанам и французам провести совместный парад войск в честь победы над фашистской Германией в самом Берлине. Через некоторое время был получен их положительный ответ. Парад советских войск и войск союзников было решено провести в сентябре 1945 года в районе рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои при взятии Берлина 1-2 мая 1945 года.

В берлинском параде должны были участвовать все рода сухопутных войск. Военно-воздушные и Военно-морские силы решено было не привлекать, так как они были значительно удалены от Берлина. На парад советские военачальники старались пригласить, прежде всего, солдат и офицеров, особо отличившихся при штурме Берлина и его главных очагов сопротивления – рейхстага и Имперской канцелярии.

Местом проведения парада была выбрана площадь Александерплац у рейхстага и Бранденбургских ворот. Изначально предполагалось, что принимать парад будут все главнокомандующие союзных войск в Германии. Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей.

Советское руководство усмотрело в таком решении стремление союзников принизить значение парада. Глава советского правительства Иосиф Сталин поручил принимать парад маршалу Советского Союза Георгию Жукову, командовал парадом английский генерал Эрик Нейрс.

В качестве полномочных представителей от союзников на параде присутствовали командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон, заместитель главнокомандующего английскими оккупационными войсками генерал Брайан Робертсон, заместитель главнокомандующего французскими оккупационными войсками генерал Мари-Луис Кельц.

Парад войск стран антигитлеровской коалиции состоялся 7 сентября 1945 года. На трибунах находились советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США, представители печати и радио.

Парад начался ровно в 11 часов. Объехав войска, Жуков произнес речь, в которой были отмечены исторические заслуги советских войск и экспедиционных сил союзников. Торжественная речь Жукова, его приветствия странам-победительницам синхронно переводились на английский и французский языки. Следом началось прохождение пеших колонн.

Первым перед трибуной прошел советский сводный полк 248-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной гвардейской армии, воины которой совершили немало ратных подвигов при штурме Берлина. Возглавлял его командир 902-го стрелкового полка подполковник Георгий Ленев. Зрителей парада поразила монолитность рядов и слаженность марша советских войск. Бойцы, одетые в полевую форму, плечом к плечу печатали шаг, демонстрируя высокую боевую способность и воинскую выучку.

За советской группой торжественным маршем проследовал французский сводный полк 2-й пехотной дивизии, составленный из партизан, альпийских стрелков и колониальных войск (африканские подразделения), возглавляемый полковником Плесье.

Затем под командованием полковника Бренда промаршировал сводный полк 131-й британской пехотной бригады. Замыкали парад пехоты американские десантники из 82-й авиадесантной дивизии с полковником Тукером во главе. Каждая сводная часть проходила под звуки характерных маршей, исполняемых национальными оркестрами.

Когда последняя колонна пехоты покинула площадь, на ней появились бронетанковые подразделения. Первыми прошли 24 танка и 30 бронемашин английской 7-й танковой дивизии.

Далее – французская колонна: шесть средних танков, 24 бронетранспортера и 24 бронемашины 3-го егерского полка и 1-й бронетанковой дивизии. Следом после небольшого перерыва американская колонна: 32 танка и 16 бронемашин из 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы. Но настоящий фурор произвела советская танковая колонна под командованием генерал-майора Тихона Абрамова из состава 2-й гвардейской танковой армии. 52 новейших тяжелых машины "ИС-3", специально для парада пригнанные в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников.

В заключение всей торжественной церемонии оркестр каждой страны исполнил свой национальный гимн.

В районе, где проходил парад, собрались около 20 тысяч берлинцев. По словам Жукова, "это было торжество, символизирующее победу антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией".

Позднее в своих мемуарах свидетель парада английский бригадный генерал Фрэнк Хаули написал: "Русские превзошли всех – оглушительно скрежеща гусеницами, по бетону шоссе мимо трибуны проследовали гигантские танки "Иосиф Сталин". По сравнению с ними на улице, как бы все уменьшилось в размерах. Держа строй, танки проехали мимо, жерла их мощных пушек дырявили небо".