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Парад военной авиации 9 мая 2020 года в Москве: что покажут и в какое время начнется

02 мая 2020, 14:35  •  123 • В России

Как стало известно «КП» из источников в Минобороны РФ, 4 мая состоится репетиция воздушной части Парада Победы. Ожидается, что она продлится примерно полтора часа. Порядок пролета авиации над Москвой будет почти такой же, как и намечалось в прошлом году (но из-за плохой погоды тогда авиационная часть была отменена, будем надеяться, что в этот раз такого не случится).

В Параде военной авиации 9 мая 2020 года в Москве должны принять участие вертолеты и самолеты представляющие почти все основные типы боевых машин, состоящих на вооружении ВКС России. Их точное количество будет названо после репетиции. Но предварительно сообщалось о «почти 150 единицах». Это в 2 раза больше, чем планировалось к Параду Победы 2019 года (тогда были заявлены 74 машины).

По неофициальным данным, 9 мая 2020 года в небе над Москвой ожидаются:

Ми-26 - тяжелый транспортный вертолет, самый грузоподъемный в мире.

Транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ.

Ударные вертолеты ("Ночные охотники) Ми-28Н,

Ка-52 "Аллигатор", Ка-50 "Черная акула" и

заслуженные ветераны - Ми-24П.

За ними должны пойти самолеты:

А-50У - самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Ил-76МД – военные транспортники.

Ту-95МС - стратегические ракетоносцы.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М (планируется, что его будут сопровождать дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3).

Самолет-заправщик Ил-78 (очень возможно, что он будет имитировать заправку в воздухе еще одного ракетоносца - Ту-95МС.

МиГ-29СМТ - одноместные многоцелевые фронтовые истребители, фронтовые бомбардировщики Су-24М.

МиГ-31БМ – высотные сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия.

Су-34 - новый российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. А также

Истребители Су-35С и Су-30СМ.

Предполагается, что парад завершат штурмовики Су-25, которые раскрасят небо в цвета российского флага. Прошли слухи, что воздушные асы одной из пилотажных групп якобы напишут в небе цифру «75», но в военном ведомстве это не комментируют.

Устроители воздушного парада уклоняются от ответа и на вопрос, покажется ли в День Победы над Москвой новейший наш истребитель Су-57? Но еще раз замечают, что порядок пролета самолетов и вертолетов над Красной площадью, их типы и количество окончательно станут известны на следующей неделе.

Самолеты (как во время тренировки, так и в день воздушного парада) взлетят с дюжины российских аэродромов и в соответствии с утвержденным графиком они будут на заданных высотах и в назначенных районах выстраиваться в единый парадный строй, что требует от пилотов высочайшего мастерства. Задержка всего на 2-3 секунды считается недопустимой. Любопытно, что в день 70-летия Победы (2015 г.) воздушной частью парада с борта стратегического бомбардировщика руководил тогдашний Главком ВВС генерал армии Виктор Бондарев.

А главный пункт управления полетами авиации, участвующей в воздушном параде над Красной площадью, будет размещаться в Спасской башне Кремля.

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