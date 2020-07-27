Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам

Британское издание Daily Mail рассказало о параде военно-морского флота в России. В честь Дня ВМФ военные корабли показали людям в Кронштадте, Владивостоке, Севастополе, Петропавловске-Камчатском, Балтийске, Каспийске, Североморске и даже портовом городе Тартус в Сирии.

В публикации отмечается, что на мероприятии в Санкт-Петербурге присутствовал президент России Владимир Путин. Он сообщил о цели парада - "продемонстрировать растущую мощь нашего военно-морского флота". Перед зрителями прошли 200 кораблей и судов, на которых находилось свыше 4 000 военнослужащих. Российский лидер отметил, что до конца 2020 года армия получит ещё четыре десятка кораблей различных классов. Чтобы повысить боеспособность флота, некоторые из них оснастят гиперзвуковым оружием, но когда это произойдёт, президент не конкретизировал.

Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам. Конечно, трансляции парада военно-морского флота они не наблюдали, но со статьёй ознакомились. В комментариях люди признались, что парад ВМФ России удивил их, но...

"Большинство их военных кораблей - ржавые реликвии советских времён, в то время как их подводные лодки представляют большую опасность для их собственных экипажей, а не для потенциального врага", - посчитал нужным высказать сомнительные и бездоказательные тезисы lincolnjoe из британского города Линкольн.

"Вау! 40 новых кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами! Зачем?" - поинтересовался датчанин mirimax, демонстрируя своё полное непонимание политической ситуации.

"Удивительно, что они могут себе это позволить. Но в чём именно смысл?" - прокомментировал публикацию британский пользовать Miguman.

Житель Манчестера De Profundis посчитал публикацию забавной. Он отметил, что российский и советский военный флот всегда был на высоте. По мнению британца Lholdings, русским нужно гордиться своей нацией, показавшей себя после окончания Второй мировой войны.

"Они потеряли миллионы людей, помогая нам оставаться в безопасности", - напомнил он соотечественникам.