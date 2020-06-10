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Парад в масках: необходимость или нарушение устава...

10 июня 2020, 20:00  •  73 • Аналитика

24 июня в Москве, а также в других городах России, пройдут торжественные парады, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Необычной будет не только дата: 24 июня вместо 9 мая, но и то, что все военнослужащие промаршируют в медицинских масках.


Перенос даты парада в честь Великой Победы связан, как известно, с мероприятиями против распространения коронавируса. Соображениями санитарно-эпидемиологической безопасности вызвано и то, что все участники парада будут в медицинских масках. Зато очень удачно подгадали с датой: ведь именно 24 июня 1945 года, 75 лет назад, состоялся самый главный в нашей истории Парад Победы. В тот давний день по Красной площади прошли в парадном строю сами воины – победители, а сейчас, спустя 75 лет, Россия увидит стройные шеренги их внуков и правнуков.

Конечно, маски значительно подпортят общее впечатление от парада. Но ведь главное в том, что парад все же состоится. Правда, его участникам придется не так уж и просто. Например, в ряде южных регионов России уже вторую неделю стоит тридцатиградусная жара. Представим на минутку, каково это – маршировать в полной парадной форме на такой жаре, да еще рот и нос закрыты медицинской маской, что значительно осложняет дыхание.

Но ничего не поделаешь. Мы знаем, что масочный режим в российских регионах, включая и Москву, до сих пор не снят. Несмотря на снижение количества заболевших граждан, говорить о полной победе над болезнью еще очень преждевременно. Вооруженные силы же, учитывая особенности повседневной жизни и быта военнослужащих, должны вдвойне заботиться о безопасности личного состава, о сохранении здоровья солдат и офицеров.


Поэтому проведение столь массового мероприятия как военный парад с участием десятков тысяч военнослужащих без масок стал бы демонстративным нарушением пока еще действующих правил и позволил бы критикам правительства рассуждать о «двойных стандартах».

Посыпались бы вопросы: почему, мол, военные маршируют на многолюдном параде без масок, а рядовому обывателю запрещают зайти без маски в магазин, где кроме него еще два – три покупателя и продавец. Так что скептицизм тут неуместен: не исключено, что те же самые люди, которые сегодня возмущаются тем, что военнослужащие будут в масках, при отсутствии масок декларировали бы обратную позицию.

Также перед парадом особое внимание будет уделено санитарной обработке техники, которая примет участие в торжественных мероприятиях. Это – одно из главных условий санитарной безопасности, позволяющее избежать возможного распространения опасной болезни.

Если говорить о соответствии уставу... То здесь стоит отметить, что ни в одном воинском уставе в мире, пожалуй, не существует раздела, посвящённого тому, как и по какой форме проводить парады в условиях пандемии или при "послаблении мер". Поэтому и говорить о нарушении уставных требований не приходится.
Илья Полонский

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