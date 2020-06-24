Парад Победы в Москве состоялся: кто в нем участвовал и о чём говорил Путин • 53 • Аналитика

В Москве состоялся долгожданный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Речь президента Путина, иностранные гости на трибуне и в парадном строю, немногочисленные ветераны. Чем запомнится торжественное мероприятие россиянам?





В первую очередь, важно обратить внимание на саму дату парада: из-за коронавируса парад 9 мая пришлось перенести, но дата 24 июня была выбрана не случайно. Именно в этот день 75 лет назад в парадном строю по Красной площади прошли настоящие герои – фронтовики. Так что парад 24 июня 2020 года стал данью памяти и уважения участникам того, самого легендарного и первого в нашей истории Парада Победы.



Перед началом парада президент России Владимир Путин обратился с торжественной речью к участникам и гостям мероприятия. Он напомнил об определяющей роли Советского Союза в победе над гитлеровской Германией и ее сателлитами.



Советский народ положил конец страшному холокосту, спас мир от фашизма. Невозможно представить, что стало бы с миром, если бы не Красная армия,

- подчеркнул Владимир Путин.



На торжественном мероприятии присутствовали высокопоставленные иностранные гости: президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Молдовы Игорь Додон, Сербии Александр Вучич, член Президиума – коллективного президента Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорад Додик, а также президенты Абхазии Аслан Бжания и Южной Осетии Анатолий Бибилов. От Великобритании и США, в годы войны бывших главными союзниками СССР, присутствовали послы.



Ровно в 10:00 началось торжественное мероприятие. Из ворот Спасской башни выехал автомобиль Aurus, в котором находился принимавший парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. В этом году, как и на протяжении шести последних лет, парадом командовал главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков, который одновременно является начальником Московского гарнизона.





Далее со своей речью выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, а затем на площади появилась открывающая парад рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова. Затем прошла знаменная группа и военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.





Историческая часть парада – проходят знаменные группы со штандартами 10 фронтов последнего этапа Великой Отечественной войны. Затем идут роты пехоты, летчиков, моряков, пограничников, парадный расчет Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва.





После исторической части парада – прохождение парадных расчетов армий 13 иностранных государств. По Красной площади прошли парадные расчеты вооруженных сил Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы, Сербии, Монголии, Китая и Индии.



После иностранных военнослужащих на площади появились расчеты Суворовского, Нахимовского, кадетского училищ. Затем пошли колонны Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Федеральной службы войск национальной гвардии и других силовых структур, военных учебных заведений.









В «технической» части парада по Красной площади прошли как исторические танки Т-34, так и современная военная техника российской армии: гусеничные боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М «Бережок», бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», БМП на перспективной средней гусеничной платформе «Курганец-25», БМП на универсальной гусеничной платформе «Армата» с боевым модулем «Кинжал», самоходные зенитные артиллерийские комплексы 2С38 ЗАК-57 «Деривация-ПВО», танки Т-72Б3 и танки Т-80БВ, Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», 152-миллиметровые дивизионные самоходные гаубицы Мста-СМ, 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».





Особый интерес представляла воздушная часть парада. Хотя 9 мая уже проводился воздушный парад, его решили повторить. Над Красной площадью пролетели вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-35М, Ка-52 «Аллигатор», тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26 и вертолёты Ми-8. Следом — транспортно-боевые вертолёты Ми-35М.





За ними пролетели разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник». За вертолетами проследовал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ЛИСКА, самолеты Ил-76, гордость России – стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.



Следом за ракетоносцами пролетели перспективные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 и тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители Су-35С, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-30СМ. Сложно было бы представить себе парад без пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29. Воздушную часть парада завершил пролет Су-25, окрасивших небо в цвета государственного флага Российской Федерации.





Спустя примерно 20 минут после завершения парада президент Владимир Путин и представители иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.



Как видно, несмотря на критику со стороны стран Запада, парад в Москве не просто состоялся, но собрал и иностранные делегации, включая парадные расчеты 13 стран мира, в том числе военнослужащих армий Китая и Индии, а также Монголии, бывшей верным союзником Советского государства в годы войны.



Впечатляющей частью парада был показ военной техники и пролет самолетов ВКС России. 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники вошли в состав механизированных колонн, при этом около 20 единиц военной техники принимали участие в параде впервые. В Москве состоялся долгожданный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Речь президента Путина, иностранные гости на трибуне и в парадном строю, немногочисленные ветераны. Чем запомнится торжественное мероприятие россиянам?В первую очередь, важно обратить внимание на саму дату парада: из-за коронавируса парад 9 мая пришлось перенести, но дата 24 июня была выбрана не случайно. Именно в этот день 75 лет назад в парадном строю по Красной площади прошли настоящие герои – фронтовики. Так что парад 24 июня 2020 года стал данью памяти и уважения участникам того, самого легендарного и первого в нашей истории Парада Победы.Перед началом парада президент России Владимир Путин обратился с торжественной речью к участникам и гостям мероприятия. Он напомнил об определяющей роли Советского Союза в победе над гитлеровской Германией и ее сателлитами.- подчеркнул Владимир Путин.На торжественном мероприятии присутствовали высокопоставленные иностранные гости: президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Молдовы Игорь Додон, Сербии Александр Вучич, член Президиума – коллективного президента Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорад Додик, а также президенты Абхазии Аслан Бжания и Южной Осетии Анатолий Бибилов. От Великобритании и США, в годы войны бывших главными союзниками СССР, присутствовали послы.Ровно в 10:00 началось торжественное мероприятие. Из ворот Спасской башни выехал автомобиль Aurus, в котором находился принимавший парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. В этом году, как и на протяжении шести последних лет, парадом командовал главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков, который одновременно является начальником Московского гарнизона.Далее со своей речью выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, а затем на площади появилась открывающая парад рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова. Затем прошла знаменная группа и военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.Историческая часть парада – проходят знаменные группы со штандартами 10 фронтов последнего этапа Великой Отечественной войны. Затем идут роты пехоты, летчиков, моряков, пограничников, парадный расчет Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва.После исторической части парада – прохождение парадных расчетов армий 13 иностранных государств. По Красной площади прошли парадные расчеты вооруженных сил Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы, Сербии, Монголии, Китая и Индии.После иностранных военнослужащих на площади появились расчеты Суворовского, Нахимовского, кадетского училищ. Затем пошли колонны Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Федеральной службы войск национальной гвардии и других силовых структур, военных учебных заведений.В «технической» части парада по Красной площади прошли как исторические танки Т-34, так и современная военная техника российской армии: гусеничные боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М «Бережок», бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», БМП на перспективной средней гусеничной платформе «Курганец-25», БМП на универсальной гусеничной платформе «Армата» с боевым модулем «Кинжал», самоходные зенитные артиллерийские комплексы 2С38 ЗАК-57 «Деривация-ПВО», танки Т-72Б3 и танки Т-80БВ, Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», 152-миллиметровые дивизионные самоходные гаубицы Мста-СМ, 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».Особый интерес представляла воздушная часть парада. Хотя 9 мая уже проводился воздушный парад, его решили повторить. Над Красной площадью пролетели вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-35М, Ка-52 «Аллигатор», тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26 и вертолёты Ми-8. Следом — транспортно-боевые вертолёты Ми-35М.За ними пролетели разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник». За вертолетами проследовал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ЛИСКА, самолеты Ил-76, гордость России – стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.Следом за ракетоносцами пролетели перспективные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 и тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители Су-35С, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-30СМ. Сложно было бы представить себе парад без пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29. Воздушную часть парада завершил пролет Су-25, окрасивших небо в цвета государственного флага Российской Федерации.Спустя примерно 20 минут после завершения парада президент Владимир Путин и представители иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.Как видно, несмотря на критику со стороны стран Запада, парад в Москве не просто состоялся, но собрал и иностранные делегации, включая парадные расчеты 13 стран мира, в том числе военнослужащих армий Китая и Индии, а также Монголии, бывшей верным союзником Советского государства в годы войны.Впечатляющей частью парада был показ военной техники и пролет самолетов ВКС России. 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники вошли в состав механизированных колонн, при этом около 20 единиц военной техники принимали участие в параде впервые. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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