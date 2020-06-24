Парад Победы прошел на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В среду, 24 июня, Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Пешим строем прошли более тысячи российских и сирийских военнослужащих в исторической форме времен ВОВ.

В качестве гостей на параде присутствовали чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Александр Ефимов, министр по делам президента САР Мансур Азам, глава Минобороны САР Али Абдула Аюб, командующий сирийскими ВМС Ясер Аль-Хаффа, а также губернаторы провинций Латакия, Тартус, Хадур Аль Салем и Сафуан Абусада.

Командир парадного расчета Сирийской армии полковник Айман Айсбек заявил, что гордится тем, что принял участие в параде Победы, а также считает, что георгиевская ленточка приносит победу.

«Я все это время вместе с русскими воевал с террористами. И за это время хорошо выучил: кто носит георгиевскую ленточку на груди, тот всегда побеждает!», - отметил сирийский военный.

Парад Победы прошел на авиабазе Хмеймим в СирииФото: Министерство обороны РФ

Айсбек не исключил, что в следующем году Сирия по примеру России организуют для парада сводный расчет военнослужащих-женщин. В свою очередь российские девушки-военные, участвующие в параде, рассказали, что стараются изо всех сил, чтобы и командиры с их родственниками могли ими гордиться.

«Шагаем здесь, в другой стране, представляем Россию, гордимся, что довелось участвовать в этом мероприятии (…) Мы стараемся, мы готовы выдержать, чтобы наши родственники нами гордились, чтобы не подвести командиров», - сообщила российская военнослужащая Александра Свит.

О своих эмоциях на параде рассказал летчик истребителя Су-35С Юрий Белов. По его словам, пилотам пришлось «попотеть», чтобы до долей секунды рассчитать прохождение самолетов и вертолетов, и «самое сложное - выдерживание временных интервалов и выдерживание боевого порядка».

В воздух поднялись 17 летательных аппаратовФото: Министерство обороны РФ

Всего в ходе парады Победы в составе механизированной колонны по плацу проехали российские бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь» и оперативно-тактические «Искандеры-М». Помимо пешей части Парада продемонстрировали 52 единицы техники. В воздух поднялись 17 летательных аппаратов.

Парад Победы прошел на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Как писал сайт kp.ru, по Красной площади 24 июня прошли 14 тысяч военнослужащих, зрители увидели более 200 единиц техники и 75 самолетов. В ходе парада показали немело новинок, среди них модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, а также впервые прошли обновленные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок».