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Парад Победы отменили: где в России отказались от праздника

15 июня 2020, 12:00  •  280 • Политика
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Некоторые россияне смогут увидеть марш военной техники только по телевизору
Парад Победы 24 июня в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны в ряде российских регионов не состоится. Планам мешают эпидемия коронавируса и местные традиции.
О решении отменить парад в Челябинской области говорится на странице в "Фейсбук" регионального правительства. Как отмечается, в области еще действуют ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе запрет на массовые мероприятия. Отменять его, по мнению медиков, рано: за последние сутки там заболели еще 169 человек, поэтому военного праздника 24 июня не будет.
Об отмене Парада Победы по аналогичным причинам объявили власти Якутии. Вместо марша военной техники по центру Якутска решено провести онлайн-акции в честь 75-летия окончания войны.
Не будет парада 24 июня и в Пензе. Об этом сообщил в понедельник, 15 июня, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По его словам, мероприятие будет перенесено на более поздний срок, передает РИА "Новости". Дату объявят дополнительно.
От Парада Победы 24 июня отказались также в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, пишет "Дождь". в основном, из-за опасности распространения коронавируса. Но есть и иные причины. Так, власти Курска хотят перенести мероприятие на 23 августа, чтобы приурочить мероприятие к традиционно отмечаемому в регионе окончанию Курской битвы.
Кроме того, парад в Белгороде может состояться 12 июля, в Орле – 5 августа.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны на 24 июня. На мероприятие на Красной площади приглашены зарубежные лидеры. Некоторые из них уже подтвердили свое участие. О том, что покажут на параде, рассказали в Минобороны РФ.

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