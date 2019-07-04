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Парад на 9 мая охаяли, американскому - порадовались? Скабеева задала неудобный вопрос американофилам

04 июля 2019, 13:09  •  82 • Политика
Журналистка Ольга Скабеева обратила внимание на то, что американцы, называвшие военные парады "уделом диктатур", сами занялись "победобесием. Значит, наш парад - имперский и великодержавный, а их - демократический, - саркастически спрашивает она.
Журналистка Ольга Скабеева высмеяла в твиттере намерение администрации США устроить грандиозный военный парад в честь Дня независимости, для которого у мемориала Линкольна поставили ржавые танки без стволов.
Её насмешило то, что американцы, годами критиковавшие российские военные парады и сообщавшие, что "демонстрация силы — это удел диктатур", делают ровно то же самое.
"Но мы-то знаем, что вашингтонский парад окажется отличным, прекрасным, демократичным. А наш парад, конечно,- имперский, великодержавный", - иронизирует Скабеева в твиттере.
Напомним, 4 июля отмечается 243-я годовщина провозглашения независимости США от Велиобритании. Традиционно в этот день по всей стране проходят парады и торжественные мероприятия. На этот раз Дональд Трамп решил усилить эффект демонстрацией военной мощи США — и организовать пролёт боевой техники над своей головой в момент произнесения праздничной речи на мемориале Линкольна.
Аналогичные традиции существуют и в других западных странах. Так, в Великобритании ежегодно устраивают военный парад в честь дня рождения монарха. А в 2019 году по всей Европе проходили парады в честь 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
При этом современная западная историография пытается представить высадку в Нормандии ключевым моментом Второй мировой войны и принижает роль Советского Союза в борьбе с фашизмом — как и масштаб понесённых нашей страной потерь. Так, парад на Красной площади широко критиковался как проявление "милитаризации страны", "демонстрация агрессии" и "победобесие", а российские либералы, вторя западным спикерам, задавались вопросом о том, "сколько можно цепляться за достижения 75-летней давности" — напрочь игнорируя заокеанские примеры исторической памяти, например, празднование в США годовщины событий двухвековой с лишним давности.
Фото: твиттер/Ольга Скабеева

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