Пара недель максимум: Эксперт оценил шансы ВСУ в войне с Россией

Российская сторона якобы может начать наступление на Украину из-за дефицита водных ресурсов. Такое мнение выразил политический аналитик из Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Напомним, после вхождения Крыма в состав России украинские власти перекрыли подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал. По мнению украинского эксперта, в случае острой необходимости в водных ресурсах российская сторона может попытаться решить проблему силой.

"Вооруженные формирования на границе стоят давно. Это способ оказывать постоянное психологическое давление на военных и украинское общество", - приводит его оценку ситуации издание "Страна".

По мнению Горбача, без помощи Запада Киев якобы сможет самостоятельно обороняться всего пару недель, и в этом случае российское военные понесут значительные потери.

Как передает издание "Утро.ру", ранее власти Крыма заявили о том, что текущих запасов пресной воды на полуострове хватит до начала 2020 года.