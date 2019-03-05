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Пара недель максимум: Эксперт оценил шансы ВСУ в войне с Россией

05 марта 2019, 23:39  •  77 • Политика
По мнению украинского эксперта Владимира Горбача, война между Россией и Украиной может начаться из-за дефицита воды в Крыму. При этом он предсказывает, что у ВСУ есть шансы продержатся максимум пару недель под российским натиском.
Российская сторона якобы может начать наступление на Украину из-за дефицита водных ресурсов. Такое мнение выразил политический аналитик из Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Напомним, после вхождения Крыма в состав России украинские власти перекрыли подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал. По мнению украинского эксперта, в случае острой необходимости в водных ресурсах российская сторона может попытаться решить проблему силой.
"Вооруженные формирования на границе стоят давно. Это способ оказывать постоянное психологическое давление на военных и украинское общество", - приводит его оценку ситуации издание "Страна".
По мнению Горбача, без помощи Запада Киев якобы сможет самостоятельно обороняться всего пару недель, и в этом случае российское военные понесут значительные потери.
Как передает издание "Утро.ру", ранее власти Крыма заявили о том, что текущих запасов пресной воды на полуострове хватит до начала 2020 года.

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