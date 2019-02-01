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Папа-Турчинов вступил в поединок с интернет-троллями за "офицерскую честь сына"
01 февраля 2019, 11:39 • 162 • В мире
Турчинов старший начал словесный поединок с интернет-троллями, сторонниками кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Он поклялся, что его сын служил в армии сразу после ВУЗа.
Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов прокомментировал сообщения о том, что он прятал своего сына от службы в армии. С этими обвинениями выступил кандидат в президенты Анатолий Гриценко, затем в Сети его поддержали многочисленные "интернет-тролли".
Турчинов заявил, что не делал такого.
Он также рассказал, что в самые трудные времена для Незалежной его сын сразу после окончания ВУЗа летом 2014 года пошел в армию.
"Он честно служил, не прячась за чужие спины", — написал Турчинов у себя на странице в Facebook.
Предвыборная кампания Гриценко включает в себя обещания по отмене призыва в армию, а также легализации оружия.
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