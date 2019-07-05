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Папа сказал Путину: «Без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником»

05 июля 2019, 13:24  •  61 • В России

Владимир Путин, выступая в Риме на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ, рассказал, о чем шла его беседа с Папой Римским Франциском. Когда премьер Италии Джузеппе Конте вспомнил о русской литературе, президент России вернулся к разговору в Ватикане.

- Мы сегодня затрагивали эту тему и в разговоре с Папой Римским, - сказал Путин. - И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, – это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой. Вообще он сказал даже больше. «Я, – говорит, – говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником». Вы знаете, это о многом говорит.

Президент напомнил, что у русских и итальянцев общие духовные корни, и это залог их взаимопонимания.

- Если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: «Искренность в отношениях – залог настоящей дружбы», - процитировал Путин. - Именно это качество – прямоту, открытость для диалога и сотрудничества – мы всегда ценим в наших итальянских партнёрах. Позвольте предложить тост за здоровье господина председателя правительства Италии, за здоровье всех присутствующих, за благополучие наших стран, народов и за нашу совместную работу!

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