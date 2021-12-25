Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтве...
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их с...
Главная / Политика

Папа Римский решил сыграть в политику. На этот раз в украинскую

25 декабря 2021, 15:45  •  130 • Политика
Папа Римский Франциск выступил с рождественской речью, которая стала политической. На этот раз глава Католической церкви высказался об украинском конфликте.
Папа Римский Франциск призвал не допустить конфликт на Украине, однако не стал говорить, что война в Донбассе продолжается уже на протяжении долгих лет. В рождественской речи глава Католической церкви выразил надежду, что стороны смогут наладить контакты. Хочется верить, что понтифик уповает на исполнение Минских соглашений, которые Киев саботирует постоянно.
Более того, одни из главных организаторов украинских националистических карательных отрядов и творцы бесчинств в Донбассе - представители униатской Греко-католической церкви, подчиняющейся Ватикану. Может быть, в том числе с этим связано заявление понтифика?
Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы на Украине развились метастазы ставшего гангренозным конфликта, - сказал он, выступая с речью Urbi et orbi ("К городу и к миру") в Ватикане.
25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Папа Римский в этот день выступает с традиционным посланием к верующим.
Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Республики Донбасса приняли решение не подчиняться киевской хунте после госпереворота. Киев же принуждает людей к подчинению военным путём. Решить спор должны были Минские соглашения, однако украинские политики не исполняют договорённости и продолжают убивать людей в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



130
Источник
Похожие новости
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
25 декабря 2021, 08:10
"Свалить из "проклятой Рашки": Пронько о сигнале Путина для элит
25 декабря 2021, 00:35
Скандал на Украине: У конституционного судьи нашли тайную собственность в Крыму
25 декабря 2021, 00:35
В Германии сообщили о важной встрече по Украине в январе
25 декабря 2021, 02:55
Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2021, 23:45
"Дело идёт к развязке": Немецкий политолог назвал единственный шанс Украины на спасение
20 декабря 2021, 21:25
Ответ Путина на хамские вопросы украинского беглеца
20 декабря 2021, 16:10
Главный документ века: Москва заговорила с Вашингтоном с позиции силы
19 декабря 2021, 20:55
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
19 декабря 2021, 17:25
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.