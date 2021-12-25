Папа Римский Франциск выступил с рождественской речью, которая стала политической. На этот раз глава Католической церкви высказался об украинском конфликте.

Папа Римский Франциск призвал не допустить конфликт на Украине, однако не стал говорить, что война в Донбассе продолжается уже на протяжении долгих лет. В рождественской речи глава Католической церкви выразил надежду, что стороны смогут наладить контакты. Хочется верить, что понтифик уповает на исполнение Минских соглашений, которые Киев саботирует постоянно.

Более того, одни из главных организаторов украинских националистических карательных отрядов и творцы бесчинств в Донбассе - представители униатской Греко-католической церкви, подчиняющейся Ватикану. Может быть, в том числе с этим связано заявление понтифика?

Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы на Украине развились метастазы ставшего гангренозным конфликта, - сказал он, выступая с речью Urbi et orbi ("К городу и к миру") в Ватикане.

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Папа Римский в этот день выступает с традиционным посланием к верующим.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Республики Донбасса приняли решение не подчиняться киевской хунте после госпереворота. Киев же принуждает людей к подчинению военным путём. Решить спор должны были Минские соглашения, однако украинские политики не исполняют договорённости и продолжают убивать людей в Донбассе.