Папа Римский пошёл на поправку: "Коронавирус" понтифика оказался обычной простудой

Папа Римский, отменивший целый ряд важных мероприятий из-за болезни, начал выздоравливать. Об этом 5 марта сообщило агентство ANSA со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Речь идёт о простуде, которая заставила многих католиков поволноваться. В связи с отменой нескольких публичных мероприятий и информации о недомогании понтифика появились даже слухи, что Папа Римский заразился коронавирусом. Позднее пресс-служба Ватикана опровергла информацию о наличии у понтифика китайского вируса.

"Простуда, диагностированная у Папы Франциска, проходит, понтифик продолжает совершать ежедневно богослужения в "Доме Святой Марфы", - говорится в сообщении.

Напомним, что Италия является одним из главных очагов распространения коронавируса за пределами Китая. По последней информации, число заболевших итальянцев перевалило за тысячу человек.