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Папа Римский пошёл на поправку: "Коронавирус" понтифика оказался обычной простудой
06 марта 2020, 00:35 • 99 • Политика
Простудившийся Папа Римский Франциск идёт на поправку, коронавируса не обнаружено. "Простуда, диагностированная у Папы Франциска, проходит", - гласит сообщение главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Папа Римский, отменивший целый ряд важных мероприятий из-за болезни, начал выздоравливать. Об этом 5 марта сообщило агентство ANSA со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Речь идёт о простуде, которая заставила многих католиков поволноваться. В связи с отменой нескольких публичных мероприятий и информации о недомогании понтифика появились даже слухи, что Папа Римский заразился коронавирусом. Позднее пресс-служба Ватикана опровергла информацию о наличии у понтифика китайского вируса.
Напомним, что Италия является одним из главных очагов распространения коронавируса за пределами Китая. По последней информации, число заболевших итальянцев перевалило за тысячу человек.
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