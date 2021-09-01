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Папа Римский отругал США за Афганистан словами Путина
01 сентября 2021, 15:50 • 15 • Политика
Президент РФ высказал мысли, которые оказались близки главе Ватикана
Безответственной политикой назвал Папа Римский Франциск попытки США навязывать свои идеалы другим странам. В доказательство своей точки зрения глава католиков хотел привести слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но вместо этого процитировал президента РФ Владимира Путина.
Комментируя захват талибами (Талибан – террористическое движение, запрещено в РФ) власти в Афганистане после ухода оттуда западных войск, Папа отметил, что лучшую оценку на этот счет уже озвучила Ангела Меркель, которую он считает "одной из величайших политических фигур мира".
"Навязывание своих ценностей и насаждение демократии в других странах без учета исторических, этнических и религиозных вопросов и при полном игнорировании местных традиций необходимо прекратить",
– заявил Папа Франциск, отметив, что к этому призвала Ангела Меркель. Однако на самом деле эти слова высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ в августе, сообщает The Irish News.
Издание отмечает, что на переговорах с Меркель Путин много критиковал Запад, утверждая, что ситуация в Афганистане – очередной провал США и их союзников, пытающихся распространять свои порядки в мире.
Встреча лидеров РФ и ФРГ прошла 20 августа в Москве. Стороны обсудили двусторонние вопросы и международную повестку, включая переворот в Афганистане, урегулирование на Украине и строительство "Северного потока-2". В Киеве после этого пытались обвинить Меркель, что она заключила сделку с Путиным, торгуя интересами Незалежной, но в Брюсселе этому не поверили.
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