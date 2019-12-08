|
Папа Римский молится за успех нормандского саммита
08 декабря 2019, 17:39 • 88 • Украина
Папа Римский Франциск молится, чтобы саммит в нормандском формате в Париже принёс Украине «плоды мира».
Reuters
«Сопровождаю эту встречу молитвой, сильной молитвой, потому что там нужен мир. И призываю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога помогла принести плоды мира в справедливости той территории и её населению», — сказал понтифик во время обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане. Его слова приводит РИА Новости.
Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.
Как отметил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 декабря 2019, 17:39
|
03 декабря 2019, 17:39
|
03 декабря 2019, 14:24
|
07 декабря 2019, 19:09
|
03 декабря 2019, 04:39
|
01 декабря 2019, 23:24
|
05 декабря 2019, 05:24