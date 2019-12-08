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Папа Римский молится за успех нормандского саммита

08 декабря 2019, 17:39  •  88 • Украина
Папа Римский Франциск молится, чтобы саммит в нормандском формате в Париже принёс Украине «плоды мира».
 
Reuters
 

«Сопровождаю эту встречу молитвой, сильной молитвой, потому что там нужен мир. И призываю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога помогла принести плоды мира в справедливости той территории и её населению», — сказал понтифик во время обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане. Его слова приводит РИА Новости.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.

Как отметил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.

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