Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто сп...
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
Главная / Аналитика

"Папа", "мама", "он", "она" – непечатные слова

10 января 2021, 08:40  •  66 • Аналитика
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Американские законодатели вознамерились покончить с неравенством. По новому регламенту, который разработает Специальный комитет, к употреблению в стенах конгресса будут запрещены местоимения "он" и "она", слова "мужчина" и "женщина", а также все обозначения родственных связей — от отца с матерью до шурина с тещей.
Прогрессивное словопользование активно продвигают демократы. Главная лоббистка проекта — бессмертная Нэнси Пелоси. Сегодня, когда Демпартия вчистую переиграла деморализованных республиканцев, у этих странных нормативов есть все шансы на то, чтобы заработать уже в этом году.
Верующие в град на холме могут сказать, что все это лишь слова, банальный бюрократический новояз. Но в такой юридически озабоченной стране, как США, терминология имеет огромное значение. Словоупотребление законодателей определяет законы. Так мало-помалу создается юридическая база для отмены семьи, за которую давно ратуют радикалы в Демпартии.
Разрушение нуклеарной семьи — мы бы сказали, семьи как ячейки общества — было важным пунктом программы боевого крыла Демпартии — движения "Черные жизни важны". Еще летом об этом можно было прочитать на их сайте, осенью они этот раздел потерли, но интернет все помнит.
Уничтожение патриархальной семьи — официальная цель тесно аффилированных с Демпартией квир-коммунистов. Они предлагают распределить народные массы по коммунам, где те будут спать в дормиториях, питаться в общественных кухнях и там же бесплатно получать наркотики. Все члены коммуны будут совместно присматривать за детьми, что каким-то образом приведет к "новым формам гендерного многообразия".
Левацкие закидоны демократических политиков у россиян порождают неизбежное дежа-вю. Ровно сто лет назад схожие процессы разворачивались в молодой Советской республике. Тогда тоже бурно расцвел новояз. Точно так же отменялись семья и частная собственность. С парохода современности сбрасывали предрассудки, освобождались от оков женщины и секс-меньшинства. В том же стиле преподавали в школах историю: "Кто была Екатерина II? – Продукт."
Существенная разница в том, что, несмотря на очевидные перегибы, большевики боролись с неравенством не понарошку, а всерьез. Это и позволило им заручиться поддержкой населения в стране и стать натуральным светочем прогресса для всего остального мира.
Сегодня как-то не принято вспоминать о том, что практически все социальные блага и демократические права страны мира скопировали именно у Советской России.
Избирательное право для женщин и право для них же на высшее образование, возможность легкого развода и право на бесплатный аборт, одинаковая зарплата для мужчин и женщин, декретные отпуска — все это впервые в широком масштабе заработало в СССР. Десятилетиями проклиная советских коммунистов, западные страны одновременно активно заимствовали у них многие социальные практики и применяли их на благо своего населения.
Но что мир будет заимствовать у американских левых?
Пока что их борьба с неравенством выглядит просто издевательством. Нэнси Пелоси, представительница богатейшей и влиятельнейшей семьи, больше тридцати лет заседающая в палате представителей, хочет сделать конгресс 117-го созыва "самым инклюзивным в истории".
Но по факту в конгрессе сидят такие же представители богатейших семей, которые уже пару столетий правят Америкой. Народные избранники занимают свои должности десятилетиями, а потом передают их родственникам. Сегодняшний конгресс наглядно демонстрирует, до какой степени поломались в стране социальные лифты. Это живая эмблема неравенства, воплощенная в 435 конгрессменах.
Чтобы реально поправить ситуацию в стране, этим людям стоило бы подумать о заимствовании тех самых практик, которые сто лет назад придумали в Советской России. Есть такие полезные штуки, как бесплатная медицина, оплачиваемые бюллетени, декретные отпуска. Они реально помогают справиться с неравенством и защищают меньшинства — например, матерей-одиночек и работающих женщин.
Однако тратить бюджет на социалку американские руководители не хотят, предпочитая бороться за права обездоленных в своей манере. Недавно в традиционной молитве перед заседанием палаты представителей конгрессмены стали говорить вместо "Аминь" (Amen) — “Amen and awoman” ("Амужчины и аженщинa").
Ну, да, amen — древнееврейское слово, оно не имеет никакого отношения к английскому men — "мужчины". Они все это прекрасно знают, в Лиге плюща недаром учились. Но электорат-то не знает, он все схавает.
Языковые эксперименты американских законодателей по факту не разрушают неравенство в стране, а лишь консервируют его, причем в самых кричащих формах. Та же отмена семьи уже давно и негласно происходит в низах американского общества.
Много десятилетий статистика демонстрирует одну простую вещь: брак и семья для американцев стали предметом роскоши. Ее могут позволить себе представители среднего и высшего классов. Для большинства граждан все это слишком тяжело и накладно.
Количество матерей-одиночек опережающими темпами растет именно среди самых бедных женщин, прежде всего афроамериканок. Количество разводов перестало расти только потому, что беднейшие американцы попросту перестали жениться. Сорок процентов детей в США рождается сегодня вне брака. Среди чернокожего населения этот показатель приближается к 70%.
Обездоленным людям, которые не могут позволить себе такую роскошь, как семейный уют, и впаривается нон-стоп вся эта инклюзивная и гендер-нейтральная идеология. "Семья — это отстой" (family sucks) гласит популярный слоган, придуманный модной феминисткой Софи Льюис. "Семья навязывает нам пол, расу, национальность, — развивает она свою мысль. — Семья затачивает нас на производительный труд. Она заставляет нас верить в то, что мы "индивидуумы"."
Именно эти устарелые глупости — пол, расу, индивидуальность — собираются отменить сегодня американские законодатели, отказываясь от слов "он" и "она". Конечно, серой массой обезличенных людей управлять будет куда легче, особенно если рассадить их по коммунам и подсадить на наркотики.
В то же время лично для себя представители американской элиты ничего менять не собираются. Католичка Нэнси Пелоси уже пятьдесят семь лет счастлива в браке со своим мужем Полом, у нее пятеро детей и девять внуков. Подавляющее большинство ее коллег-конгрессменов также может похвастаться стабильными браками и образцовыми семьями.
Такое впечатление, что патриархальную романтику один процент богатейших людей Америки решил зарезервировать за собой. А вот всякая полиамория, сексуальные девиации, прозябание в коммунах, психические расстройства, наркомания — это будет уделом стремительно нищающих народных масс. В утешение им скажут, что это и есть истинное равенство, ведь местоимения "он" и "она" запрещены.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
04 января 2021, 08:45
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
07 января 2021, 09:10
Германская операция "Преемник" провалена. "Немецкий Трамп" может победить
08 января 2021, 18:10
Стратегическое партнёрство между «Сбером» и Merlion слишком похоже на подготовку к поглощению
07 января 2021, 09:10
Россия — змея. Как с ней бороться, неизвестно
06 января 2021, 10:15
Час иноагента: чего они боятся
07 января 2021, 18:20
Американцы восстали против режима
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
10 января 2021, 00:25
"Абсолютное безумие!": Big Tech устроили "варфоломеевскую ночь", ...
10 января 2021, 00:25
Маленькие агрессоры и тень большой войны. Ближний Восток в дыму от ракетных пусков
10 января 2021, 00:25
"Русский след" оборвался? Задержанная у Капитолия русскоговорящая женщина с...
10 января 2021, 00:25
Новая холодная война? Пушков рассказал, как Байден будет выстраивать политику с Росси...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2021, 13:00
Мы будем оскорблять русских, а вы - несите деньги: гадкую статью о России выпустили платно
04 января 2021, 03:15
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались
08 января 2021, 18:10
Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме
05 января 2021, 21:25
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ Баранца
08 января 2021, 09:00
Одесситы мечтают жить, как в Крыму
06 января 2021, 07:30
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.