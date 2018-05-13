«Панцирь» уничтожили в пути

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», сделанный в России и уничтоженный в Сирии израильской ракетой, вел бой и отправлялся на перезарядку в момент атаки. К такому выводу пришел российский журналист Александр Коц, опубликовавший в своем твиттере фотографию сожженной установки.

Когда ракета Spike NLOS, выпущенная с истребителя ВВС Израиля, попала в «Панцирь», у него были, во-первых, израсходованы все ракеты, а во-вторых — радар находился не в боевом положении. Поэтому ЗРПК не мог ответить на атаку

— отвечать ему было нечем. Единственный вопрос в том, почему не работали пушки, написал Коц. «Панцирь-С1» вооружен не только ракетами, но и спаренной автоматической пушкой калибра 30 мм.

Об израсходовании ракет, по словам журналиста, свидетельствуют обгоревшие пусковые трубы, сообщает НСН.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, подтвердила, что российский «Панцирь» вел огонь по израильским самолетам. Именно поэтому он и был атакован ракетой. Израильские военные подчеркнули, что Армия обороны Израиля будет применять силу против любого, кто попытается «нанести вред еврейскому государству и его жителям».

Как сообщает ФАН со ссылкой на слова доктора военных наук Константина Сивкова, нет ничего удивительного в том, что «Панцирь-С1» был уничтожен, не будучи готовым к бою.

«Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен «Панцирь-С», он не был в боевой готовности»,

— отметил эксперт.

Накануне, 12 мая, пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видеозапись с камеры, закрепленной на ракете Spike NLOS, попавшей в «Панцирь-С1». На кадрах съемки видно, что в перемещающемся ЗРПК находятся люди — вероятно, наводчики, передает RT.

ЦАХАЛ подчеркивает, что удар по ЗРПК российского производства был нанесен в ходе широкомасштабного налета на военные объекты Ирана на территории Сирийской арабской республики (САР). В результате атаки три человека погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Вскоре после атаки ВВС Израиля генеральное командование Сирийской арабской армии сообщило, что противовоздушная оборона САР отбила атаку «по большей части», сбив большинство израильских ракет. По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночной атаке принимали участие 28 боевых самолетов ВВС Израиля — истребители F-15 и F-16.

Всего израильтяне выпустили по Сирии более 60 ракет класса «воздух-земля». Также ЦАХАЛ ударила по Сирии 10 тактическими ракетами класса «земля-земля».

Под ударом оказались районы дислокации добровольческих вооруженных отрядов Ирана, а также позиции ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на границе с Израилем.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми осудил ракетные удары ЦАХАЛ по иранским объектам в Сирии, охарактеризовав их как «акт израильской агрессии» и нарушение суверенитета сопредельного государства. Назвав Тель-Авив «сионистским режимом», Гасеми обвинил Израиль в нарушении всех возможных норм международного права.

Член совета экспертов Ирана Ахмад Хатами заявил, что иранские войска «сотрут с лица земли» Тель-Авив и Хайфу, если Израиль будет действовать «безрассудно». При этом он подчеркнул, что у Ирана нет ядерного оружия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удары по иранским объектам в Сирии «адекватным ответом». Глава правительства еврейского государства заявил, что Тегеран «пересек красную линию», атаковав объекты на Голанских высотах. Премьер Израиля подчеркнул, что его страна ведет продолжительную кампанию с предельно ясной политикой — Иран не должен закрепиться в Сирии «в военном плане».

Напомним, что Армия обороны Израиля предприняла «самую масштабную с 1974 года» воздушно-ракетную атаку на Сирию и иранские войска после того, как Голанские высоты были атакованы 20 ракетами иранского и советского производства. Четыре ракеты были сбиты израильской ПРО, а остальные не смогли достичь пределов Израиля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена нарастающим напряжением в ирано-израильских отношениях.

«В Кремле надеются, что все стороны будут проявлять сдержанность и прибегать исключительно к политико-дипломатическим средствам решения всех существующих проблем», — подчеркнул Песков.