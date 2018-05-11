«Панцирь» не спас сирийцев от Израиля

Израиль в четверг, 10 мая, нанес удар по 50 иранским объектам в Сирии после того, как несколькими часами ранее на Голанских высотах были выпущены 20 ракет, направленных на линию фронта обороны Израиля, передает The Jerusalem Post.

При этом среди уничтоженных Израилем целей оказались не только иранские – одна из ракет поразила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

Израильские СМИ уже разместили видео, снятое на камеру, закрепленную непосредственно на ракету. На ролике видно, как ракета приближается к «Панцирю», при этом за пять секунд до взрыва в машину садится человек.

Всего в результате ракетного удара Израиля по объектам в Сирии погибли три человека, а двое получили ранения, передает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на заявление генерального командования армии Сирии.

«Попадание нескольких ракет израильского врага привело к гибели трех человек, двое других пострадали», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ракетный удар Израиля также привел к разрушению радиолокационной станции, склада с боеприпасами и несколько батальонов ПВО.

«Наши действия направлены против иранских целей в Сирии, но, если сирийская армия атакует нас, мы будем действовать против нее. Именно это и произошло», — приводит ФАН слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Вскоре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщалось на сайте британского кабмина.

«Премьер-министр осудила ракетные атаки Ирана против сил Израиля и сказала, что мы горячо поддерживаем право Израиля на самооборону перед лицом иранской агрессии. Премьер-министр напомнила о нашем заявлении с призывом к Ирану воздерживаться от новых нападений и с призывом к сохранению всеми сторонами спокойствия», — говорилось в комментарии.

Как отмечалось, стороны также заявили, что «жизненно важно для международного сообщества продолжать работать вместе, чтобы противостоять дестабилизирующему поведению Ирана в регионе, а для России — использовать свое влияние в Сирии для предотвращения дальнейших атак Ирана».

Вместе с тем в Минобороны России заявили, что при нанесении ударов по сирийской территории были сбиты более половины израильских ракет. Как отмечалось, 28 самолетов Израиля F-15 и F-16 выпустили примерно 60 ракет. Кроме того, 10 ракет запустили в земли, передает НСН.

«В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух-поверхность». Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса «земля-земля», — говорилось в заявлении российского военного ведомства.

По имеющимся у Москвы данным, удары были нанесены по местам размещения иранских вооруженных формирований и по позициям средств ПВО сирийской армии на юге страны и около Дамаска. Основные израильские удары пришлись по объектам иранских формирований «Аль-Кудс» на территории Сирии.

«Аль-Кудс» — военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), являющийся элитным военно-политическим формированием Исламской Республики Иран. Эти формирования принимают участие во взаимодействии с частями и соединениями вооруженных сил Сирии в конфликте на территории этой республики.

Накануне части «Аль-Кудс», находящиеся на сирийской стороне Голанских высот, запустили около 20 ракет по территории Израиля. Под ракетные обстрелы и бомбо-штурмовые удары ВВС Израиля попали объекты иранской разведки, блок-посты и пункты наблюдения в буферной зоне, штабы и командные пункты формирований, военный лагерь к северу от Дамаска, подразделения и части тылового обеспечения, склады с материальными средствами формирований «Аль-Кудс» в международном аэропорту Дамаска.

Кроме того, авиация Израиля нанесла удары по пусковым установкам иранских вооруженных формирований, из которых был накануне осуществлен запуск ракет класса «земля — земля» по территории Израиля. Германия выразила поддержку Израилю.

«Мы с большой тревогой следим за сообщениями о ракетных ударах Ирана, осуществленных минувшей ночью по позициям израильской армии. Эти нападения — серьезная провокация, которую мы решительно осуждаем», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.

Министерство отмечало, что необходимо предпринять все возможные шаги для нахождения долгосрочного решения сирийского конфликта. В ведомстве также предостерегли от дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Евросоюз призвал избегать дальнейшей эскалации после обмена ударами между Израилем и Ираном, передает RT.

При этом председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги заявил, что руководство страны непричастно к ракетному удару по Израилю и назвал его ответной реакцией Сирии на израильскую агрессию.

«Иран непричастен к вчерашнему ракетному удару по Израилю. Когда мы нанесли удар по «Исламскому государству» (организация запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зор, мы объявили об этом сразу», — сказал Бейги.

Он также подчеркнул, что в Сирии нет иранских военных и баз.

«Израиль врет. Вчера удар нанесла Сирия и это ответ на многочисленные нападения на эту страну. Израиль должен понять, что ситуация изменилась и агрессия не пройдет без ответа», — отметил он.