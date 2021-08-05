Панцергренадеры – возрождение нацистских традиций

Из всех кандидатов на роль цепного пса против России Германия с её закоренелым милитаризмом подходит наилучшим образом

Пять лет назад на саммите НАТО было принято решение о «расширенном передовом присутствии» (Enhanced Forward Presence, EFP), что предполагает размещение по границам государств-членов блока с Российской Федерацией дополнительных войск. В числе других войск НАТО в Литве были размещены 500 военнослужащих бундесвера.

Военные сформулировали цель EFP без лишнего словоблудия: для устрашения России. А чтобы русские понимали, как страшно покушаться на независимость Литвы, послали туда наследников изобретения времён гитлеровского вермахта – немецких панцергренадеров. Термин Panzergrenadier был введён в 1942 году для пехотной части танковых дивизий Гитлера. Войска эти были поначалу отборными, участвовали в атаках танковых соединений и отличались высокой боеспособностью. Потом их сильно потрепали и панцергренадерами стали звать всю мотопехоту вермахта.

Вермахт в 1945 году был разгромлен, но панцергренадеры никуда не делись. Это название по каким-то причинам сохранилось. Название «гитлерюгенд», например, исчезло, хотя авторы обоих названий одни и те же. Произошло ли это от недогадливости послевоенных немецких властей, судить трудно. Может быть, наоборот, это произошло от их дальновидности. Ведь было время, когда панцергренадеров боялись армии противника. До сих пор такие лингвистические мелочи были безразличны для международной общественности: в конце концов Германия прошла денацификацию и тени нацистов вроде бы исчезли из ее жизни.

Каково же было удивление этой международной общественности, когда воинская часть панцергренадеров в Литве делом доказала, что не нужно заблуждаться насчет исчезновения теней нацизма.

Демонстрировать доказательства Литва начала еще в апреле, но расследование по ним было закрытым, а сейчас отвечающая за расследование председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр огласила его результаты. Как оказалось, панцергренадеры не забыли заветы отцов-основателей этого рода войск и выступили в полном согласии с их заветами.

В день рождения Гитлера 20 апреля панцергренадеры, расположенные в Литве, устроили закрытую праздничную вечеринку, на которой пели «правоэкстремистские и антисемитские» песни, приставали с сексуальными притязаниями к сослуживцам с нетрадиционной половой ориентацией и даже пытались их «сексуально оскорбить», что и было заснято на видео. К тому же они одновременно практиковали унижение сослуживцев неарийского происхождения. Председателю ХДС было неудобно перечислять репертуар песен, исполнявшихся панцергренадерами, и остаётся лишь предполагать, что на самом деле «правоэскстремистские и антисемитские песни» были продукцией времен Гитлера – гимн нацистских штурмовиков «Хорст Вессель», марши дивизий «Мёртвая голова», «Великая Германия» и т. д.

Председатель ХДС расстраивалась по этому поводу, но на главный вопрос, куда делось демократическое воспитание у целого батальона молодых немецких мужчин, она ответить не могла. Делось куда-то, кое-кого из виновников сразу выгнали из бундесвера, а несколько человек попали под следствие, а остальных просто разошлют по другим частям и заменят новобранцами.

Каковы выводы из этого характерного эпизода? Они незамысловаты. В современной немецкой армии прорастают семена, посеянные нацистами много лет назад. Эта уверенность в превосходстве над армией противника напрямую связана с чувством собственной вседозволенности. Панцергренадерам говорили: вы едете на границу с русскими, чтобы их устрашать. Вы – сверхчеловеки, непревойдённые немецкие солдаты. И «сверхчеловеки» сегодняшнгего дня, недолго путаясь в анналах прошлого, вытащили себе на потребу песни и девизы своих дедушек. Есть в этих песнях и девизах что-то греющее душу немецкого солдата. Ну а то что их дедушек разгромили и уничтожили, они не думают. Так устроено сознание.

Всё это вполне соответствует русской присказке «на колу мочало, начинай сначала». И, похоже, начинают. В правительстве Германии произошло прободение финансовой кишки, и на военное ведомство вылилось дополнительных 25 млрд. евро. Чего только бундесвер не запланировал приобрести на этот подарок! Он будет строить вместо «еврофайтера» совместно с Францией и Испанией истребитель пятого поколения FCAS (Future Combat Air System). Этот комплекс считается оружием будущего и состоит не только из истребителя, но и дронов сопровождения, способных проводить разведку и наносить удары. Так называемое "боевое облако" будет получать данные от сенсоров, обмениваться данными с управляемыми истребителями и с дронами, образуя сеть.

Помимо этого, бундесвер получит новую систему ПВО. Он поменяет зенитные комплексы Patriot, которые составляют основу тактической ПВО Германии, на системы MEADS более высокого качества. Системы MEADS будут производиться европейским оборонным концерном MBDA в Баварии.

Планируется также построить несколько корветов K130 проекта «Брауншвейг», отличающихся высокими техническими характеристиками. Концепция боевого применения корабля включает участие в морской надводной войне высшей интенсивности. Он оснащен ракетой RBS15 Mk3, предназначенной для поражения крупных морских и наземных целей.

Боевые возможности корветов обеспечивают их гибкое применение. Корабли способны действовать самостоятельно на удалении от основных сил или взаимодействовать в составе корабельного соединения.

Бундесвер получит и много других убивающих игрушек. Все это – бальзам на душу недобитых немецких милитаристов. Все по их грезам: славным немецким солдатам нужно славное немецкое оружие. А от того что прежний состав панцергренадеров в Литве заменят новым, ничего не изменится. Из всех кандидатов НАТО на роль цепного пса против России Германия с ее милитаристскими традициями подходит наилучшим образом.