Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Укрепление имиджа США»: какое оружие сможет купить Украина на американские день...
Звёздные войны вместо светлого будущего
«Тайные» встречи: в конгресс США внесена резолюция с призывом запретить Трампу в...
Портон-Даун и отравления в британских пригородах: есть ли связь?
Главная / Украина

Панова и Воскобоева вышли в финал турнира WTA в Москве в парном разряде

28 июля 2018, 14:24  •  49 • Украина
Россиянка Александра Панова и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли в финал теннисного турнира Moscow River Cup в парном разряде.
 
РИА Новости
 

В полуфинале дуэт одержал победу над швейцарско-шведской парой Ксения Кнолль — Юханна Ларссон со счётом 6:4, 2:6, 11:9.

В финале Панова и Воскобоева встретятся с победительницами матча между парами Анастасия Потапова — Вера Звонарева (Россия) и Екатерина Козлова — Наталья Вихлянцева (Украина/Россия).

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова победила Валентину Ивахненко и вышла в полуфинал турнира WTA в Москве. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
27 июля 2018, 15:39
В Киеве начался крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси
27 июля 2018, 12:24
Экс-депутат Рады прокомментировал призыв Гройсмана «не преклонять колено» перед Россией
27 июля 2018, 15:39
ВМС Украины и корабли НАТО провели совместную тренировку в Чёрном море

28 июля 2018, 01:24
«Укрепление имиджа США»: какое оружие сможет купить Украина на американские деньги
28 июля 2018, 14:39
Плахотнюку не хватает времени – выборы в Молдове отодвинули на 2019 год
27 июля 2018, 12:24
Климкин заявил о возвращении на Украину 12 моряков, задержанных в Греции
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 июля 2018, 16:12
Цены и обслуживание, Крым yбивaющие?
28 июля 2018, 08:09
Боль и унижение на Азовском море
24 июля 2018, 22:54
«Бил по террористам»: зачем Израиль сбил сирийский самолет
24 июля 2018, 06:40
Бумаги скинули, пора наступать!
22 июля 2018, 12:09
В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика
26 июля 2018, 10:39
Покушение на суверенитет России. Ответим?
27 июля 2018, 08:54
ЮАР - виновница провала саммита БРИКС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.