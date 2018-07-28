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Панова и Воскобоева вышли в финал турнира WTA в Москве в парном разряде
28 июля 2018, 14:24 • 49 • Украина
Россиянка Александра Панова и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли в финал теннисного турнира Moscow River Cup в парном разряде.
РИА Новости
В полуфинале дуэт одержал победу над швейцарско-шведской парой Ксения Кнолль — Юханна Ларссон со счётом 6:4, 2:6, 11:9.
В финале Панова и Воскобоева встретятся с победительницами матча между парами Анастасия Потапова — Вера Звонарева (Россия) и Екатерина Козлова — Наталья Вихлянцева (Украина/Россия).
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова победила Валентину Ивахненко и вышла в полуфинал турнира WTA в Москве.
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