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Панк-рок и "дождь из красных роз": Как прошла прощальная вечеринка Меркель

03 декабря 2021, 09:55  •  128 • Политика
Германия торжественно попрощалась с Ангелой Меркель, официально проводив её с поста канцлера ФРГ. Церемония проводов была не совсем обычной: на ней звучал панк-рок, а также песня о "дожде из красных роз", а устроили вечеринку военные.
Накануне, 2 декабря, все немецкие телеканалы транслировали одно и то же событие - торжественную церемонию проводов Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Она занимала его без малого 16 лет.
Мероприятие под названием "Вечерняя заря" организовал для Меркель бундесвер. На "вечеринке" царила особая атмосфера - сама экс-канцлер выступила с трогательной речью, призвав военных "сохранять радость в сердце". Также Меркель поблагодарила граждан Германии и своих политических соратников.
В качестве музыкального сопровождения для церемонии была выбрана песня культовой немецкой панк-рок-исполнительницы Нины Хаген "Ты забыл цветную плёнку" (Du hast den Farbfilm vergessen). Композицию выбирала сама Ангела Меркель - она объясняла, что с этой песней у неё связано много прекрасных воспоминаний из юности.
Кроме того, экс-глава правительства настояла на том, чтобы на мероприятии прозвучал ретрохит "Для меня должен идти дождь из красных роз" (Fur mich soll's rote Rosen regnen) известного певца Хильдегарда Кнефа.
Официально Меркель покинет должность канцлера до 8 декабря, в этот же день пройдёт голосование по кандидатуре нового канцлера - эту должность, как уже известно, займёт социал-демократ Олаф Шольц.

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