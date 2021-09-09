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Паникующих из-за русского газа британцев раскусили соотечественники: "Всё это, конечно, ложь"
09 сентября 2021, 06:15 • 256 • Политика
Великобритания подхватила панику по поводу русского газа от Европы. Из-за запуска "Северного потока – 2" страны боятся замёрзнуть грядущей зимой. Но нервничающих британских экспертов раскусили соотечественники. "Всё это, конечно, ложь", - прокомментировали они статью о том, как Путин "пригрозил газовым кризисом".
На страницах издания Daily Express вышла статья с заголовком "Пригрозившего Британии газовым кризисом путина предупредили: "Это плохая идея". Её автор Джейкоб Пол рассказал, как по указу президента России был ужесточён контроль за экспортом газа в Евросоюз, когда "Северный поток – 2" был почти достроен. Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель подписали соглашение, по которому русский газ пойдёт в ФРГ в обход Украины и Польши.
"Говорят, Путин надеется убедить Берлин не соблюдать законы ЕС в отношении этой системы", - написал Джейкоб Пол, не уточнив, откуда у него такая информация.
Он напугал читателей газовым кризисом, который якобы может устроить Владимир Путин. Автор привёл мнение профессора Школы бизнеса Уорикского университета Майкла Брэдшоу, который считает, что ситуация с газом вернётся бумерангом к России.
По мнению эксперта, ограничение поставок газа в ЕС лишит Россию доли рынка. Европейские страны просто перейдут на сжиженный природный газ (СПГ).
Брэдшоу считает, что Великобритании очень повезло, потому что она не зависит от "Северного потока – 2", а импортирует газ из Норвегии.
Под статьёй читатели раскусили соотечественников, которые запаниковали из-за русского газа и судьбы могущих замёрзнуть европейцев.
"Всё это, конечно, ложь. Путин не угрожает газовым поставкам в Британию. Мы могли залиться этим газом, если бы приступили к добыче методом гидроразрыва пласта и отказались от бредовой затеи с ненадёжными ветряками. Это Джонсон (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – ред.) разрушает наше будущее своим "зелёным" планом, принося нам бедность и безработицу", - резко высказался Lam Beg.
"Страны будут и дальше покупать газ у тех, кто предложит самую низкую цену", - справедливо отметил edward Coulson.
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