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Паникующих из-за газа британцев одёрнули читатели The Telegraph: "Путин единственный"

16 сентября 2021, 16:05  •  193 • Политика
Паникующих из-за бьющих рекорды цен на газ британцев одёрнули их земляки, читающие The Telegraph. На обвинения в адрес президента России Владимира Путина ответили ёмко: "Он единственный".
В материале британской газеты прямо говорится о том, что кризис с ценами на газ якобы устроил Владимир Путин. Мол, он сознательно это делает, чтобы подчинить Запад. Также авторы припугнули читателей тем, что у Британии могут закончиться стратегические запасы и последствия такого могут быть непредсказуемыми.
Часть читателей, поверив авторам, стали ругаться на Путина и обвинять его в использовании газа в качестве политического инструмента для расправы с западными странами. Другая же часть объяснила - не там ищут виновных.
"Кто бы мог подумать, что Путин может сделать из поставок российского газа политический инструмент", - пишут одни, отмечая, что испытывают сейчас "шок и ужас".
"Никакой Путин не злодей" - пишет пользователь T Greenshields.
По его словам, в Сети есть "куча видеоматериалов, где он часами подробно излагает свои мысли по широкому кругу вопросов".
"Энергетика - его конёк", - объясняет он.
Читатель добавляет, что Путин не намерен и не должен "отдавать свою энергию за бесценок на радость иностранцам".
"Он наблюдает за рынками и действует соответственно. Спокойно, эффективно, разумно и рационально", - написал он, добавив, что на сегодняшний день Путин "чуть ли не единственный достойный лидер на всей земле".
На иронию другого читателя о том, надо ли после этих слов упасть Путину в ноги, ответил третий читатель:
"Нет, уважать его, торговать с ним и сотрудничать", - объяснил Peter Easter.

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