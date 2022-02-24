Паника Зеленского: президент Украины обратился к гражданам России по-русски

Владимир Зеленский решил обозначить свою позицию перед гражданами России. В своей речи он сделал ряд заявлений.

Свое обращение к гражданам России Зеленский выложил в Instagram. Причем говорил он на запрещенном в Украине русском языке. Его речь содержит противоречивые посылы. Так, он заявил о том, что украинцы – нацисты.

Вам говорят, что мы – нацисты, но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 млн жизней,

– сказал президент, видимо забыв про то, что в последние 8 лет в его стране усиленно насаживают культ бандеровцев и возрождают фашизм. А за георгиевскую ленточку могут избить или забрать в полицию.

Также Зеленский заявил, что Киеву "не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная". На фоне интенсивных обстрелов последних дней, которые ведут вооруженные силы Украины, это заявление выглядит нелогичным.