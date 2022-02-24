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Паника Зеленского: президент Украины обратился к гражданам России по-русски

24 февраля 2022, 03:20  •  105 • Политика
Владимир Зеленский решил обозначить свою позицию перед гражданами России. В своей речи он сделал ряд заявлений.
Свое обращение к гражданам России Зеленский выложил в Instagram. Причем говорил он на запрещенном в Украине русском языке. Его речь содержит противоречивые посылы. Так, он заявил о том, что украинцы – нацисты.
Вам говорят, что мы – нацисты, но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 млн жизней,
– сказал президент, видимо забыв про то, что в последние 8 лет в его стране усиленно насаживают культ бандеровцев и возрождают фашизм. А за георгиевскую ленточку могут избить или забрать в полицию.
Также Зеленский заявил, что Киеву "не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная". На фоне интенсивных обстрелов последних дней, которые ведут вооруженные силы Украины, это заявление выглядит нелогичным.
Далее президент Незалежной добавил, что если на них нападут, то они будут защищаться. В конце выступления он попытался заверить, что Украина не представляет и не будет представлять угрозу для России, что он готов разговаривать на любых площадках и требует гарантий безопасности от России и НАТО. Впрочем, разговаривать с Владимиром Зеленским пока никто не спешит.

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