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Паника в США в связи с фиаско «Пэтриотов» привела к неожиданному результату. Проект LTAMDS
18 октября 2019, 17:09 • 111 • Аналитика
Уже ни для кого не является секретом тот факт, что успешное нанесение ракетными подразделениями «Ансар Аллах» массированного ракетного удара по ключевому аравийскому нефтеперерабатывающему предприятию в Абкайке и нефтедобывающему комплексу в Хурайсе в сентябре 2019 года спровоцировало откровенно панические настроения в кругах специалистов оборонного ведомства США и военно-промышленной корпорации «Raytheon».
Проявлять здесь какую-либо толику удивления едва ли стоит, ведь буквально в одночасье был подорван престиж крупнейшего американского производителя перспективных средств ПВО-ПРО и высокоточного оружия, а также нанесён подкашивающий удар по конкурентоспособности его главных детищ — многоканальных зенитно-ракетных / противоракетных комплексов «Patriot PAC-2/GEM-T» и «Patriot PAC-3MSE». Более полутора десятков дивизионов данных ЗРК в ту сентябрьскую ночь так и не удосужились даже частично прикрыть головную инфраструктуру аравийской нефтяной компании «Saudi Arabian Oil Company» от хуситских дронов-камикадзе «Samad-1/3» и тактических крылатых ракет большой дальности «Quds-1».
Как известно, низковысотные траектории полёта последних не оставили ни единого шанса многофункциональным РЛС AN/MPQ-53 и AN/MPQ-65 на своевременное обнаружение, устойчивую завязку трасс атакующих ракет, а также на осуществление подсвета зенитным ракетам MIM-104C/E GEM-T и целеуказания перспективным противоракетам MIM-104F PAC-3MSE.
Провал за провалом. Устаревшее «железо» радаров AN/MPQ-53/65 даёт о себе знать
В наших предыдущих обзорах, оттолкнувшись от опубликованных в западном и российском сегментах сети Интернет данных, мы смогли достаточно точно определить «этиологию генетической болезни» семейства многофункциональных радаров AN/MPQ-53/65, которая привела к провалу аравийских «Пэтриотов».
Связана она, во-первых, с минимальным углом возвышения луча, составляющим порядка 1 градуса (нижний предел угломестной зоны обзора для данного семейства РЛС), в то время как, к примеру, минимальный угол возвышения луча у РЛС подсвета целей 9С36 комплексов «Бук-М2» имеет отрицательный показатель в -5 градусов. Логично предположить, что данный показатель РЛС MPQ-53/65 ограничивает минимальную высоту обнаруживаемых, сопровождаемых и «захватываемых» целей 30 метрами, в то время как «буковский» радар 9С36 работает по низковысотным целям, оперирующим в диапазоне от 10 до 15 метров. Очевидно, что траектории запущенных хуситскими ракетчиками дронов и крылатых ракет могли проходить на «непросматриваемых» радарами MPQ-53/65 высотах 15—25 м, что уже не позволяло «пэтриотовским» противоракетам MIM-104F PAC-3MSE осуществлять успешный перехват без целеуказания со стороны самолётов ДРЛО E-3A Королевских ВВС Саудовской Аравии. Как известно, на тот момент в аравийском воздушном пространстве самолёты данного типа боевое дежурство не осуществляли.
Во-вторых, радары семейства AN/MPQ-53/65 не располагают возможностью функционирования в режиме непрерывного всеракурсного сканирования воздушно-космического пространства с азимутальным охватом в 360 градусов. Данный недостаток наблюдается в связи с размещением антенного полотна пассивной ФАР на малоподвижном аппаратном контейнере, доворот которого в направлении нового ракетоопасного сектора осуществляется крайне медленно, да и то в момент «временного окна» между массированными ракетными ударами противника.
Вполне очевидно, что данное положение дел, особенно на фоне активного совершенствования низковысотных средств воздушного нападения противника с малой ЭПР, не могло устраивать ни специалистов Пентагона и сухопутных войск США, ни штаб-квартиру корпорации «Raytheon», рейтинг противоракетного детища который за последний месяц был низведён до уровня «бордюра».
Особенности проекта LTAMDS. Детище «Raytheon», порождённое волной паники в Пентагоне
Частичным выходом из сложившейся ситуации стал бегло проработанный проект перспективной многофункциональной АФАР-РЛС X/Ku-диапазонов сантиметровых волн LTAMDS («Lower Tier Air and Missile Defense Sensor»), предназначенной для переоснащения существующих зенитно-ракетных дивизионов «Patriot PAC-2/3MSE», располагающих устаревшими станциями MPQ-53/65 с пассивными ФАР.
Ознакомившись с представленным в ходе выставки Ассоциации армии США «AUSA-2019» полноразмерном макетом-демонстратором LTAMDS, можно обратить внимание на полноценную модульную архитектуру нового изделия. Как видим, для запитки высокоэнергетических сверхвысокочастотных нитрид-галлиевых ППМ основного антенного поста и дополнительных АФАР-модулей обзора боковых и задней полусфер потребовалось оснащение платформы мощнейшими энергоузлами с 24 охлаждающими кулерами. Бесспорно, дальность обнаружения малоразмерных целей с ЭПР порядка 0,01 кв. м посредством основного антенного поста может возрасти до 90—100 км в сравнении с 45—50 км у МРЛС MPQ-65.
Более того, использованию в приёмо-передающих модулях индивидуальных малошумящих СВЧ-транзисторов на базе полупроводникового нитрида галлия позволит расширить диаграмму направленности в нижнем секторе, уменьшив угол возвышения луча новой станции до -3/-5 градусов, что позволит обнаруживать и эффективно сопровождать цели на высотах 3—5 м. По данному показателю LTAMDS сравняется с отечественными радарами 9С36 комплексов «Бук-М2», а возможно, и уникальными низковысотными обнаружителями «Подлёт-К1», адаптированными для работы по целям, барражирующим над горным рельефом местности с принижением в несколько сотен метров. Оснащение же двумя дополнительными неподвижными АФАР-модулями с суммарным азимутальным сектором обзора около 200 градусов обеспечит новую станцию LTAMDS способностью всеракурсного обзора воздушного пространства без какой-либо задержки в темпе обновления радиолокационной информации, что наблюдается у низковысотного обнаружителя типа «Подлёт-К1» или сантиметрового всевысотного обнаружителя 96Л6, входящего в состав ЗРК С-400 «Триумф».
Между тем заметно меньшая площадь антенных полотен (а значит, и меньший энергетический потенциал) дополнительных радиолокационных модулей станции LTAMDS всё же ограничит дальность обнаружения малоразмерных целей, приближающихся к LTAMDS с задней полусферы, чего не скажешь об отечественной всеракурсной многофункциональной РЛС 50Н6А комплекса «Витязь». Более того, концепция LTAMDS по-прежнему не предусматривает размещения антенных постов на универсальной вышке, что свидетельствует о малом радиогоризонте перспективного «пэтриотовского» радара, достигающем лишь 25—29 км, что в полтора раза меньше, нежели у российских радаров подсвета 30Н6Е/92Н6Е, входящих в структуру комплексов С-300ПМ1 и С-400 «Триумф».
Евгений Даманцев
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