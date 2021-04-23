Паника в США: "Русские создают зоны смерти"

В США уже начинается паника - после появления информации о комплексах РЭБ "Поле-21" там испугались, что русские создают "зоны смерти". Военный эксперт объяснил, для чего на самом деле нужны эти комплексы и чего в реальности боятся американцы.

В русских СМИ появилась новость о внедрении на территории нашей страны комплексов РЭБ "Поле-21". Ведущая Царьграда Елена Афонина в своей авторской программе "Интервью" выразила уверенность в том, что не сегодня-завтра в американской и европейской прессе, как обычно, появятся "страшилки" о том, что русские военные создают "зоны смерти".

На опасения журналистки ответил гость эфира военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что функция систем РЭБ заключается в том, чтобы как бы куполом накрывать либо наши военные группировки, либо наши города.

"Причём эти системы должны воздействовать и на комплексы GPS", - подчеркнул эксперт. Таким образом, ни крылатые ракеты, ни авиация противника, ни какие-то беспилотные летательные аппараты не могут определить координаты своего местонахождения, а значит, не могут точно нанести удар.

И таким образом мы фактически лишаем противника самого главного - понимания того, где он сам находится и понимания того, куда надо стрелять. Это, в общем-то, оружие действительно очень эффективное, очень мощное,

- подчеркнул гость эфира.

Кнутов напомнил, что к этим системам РЭБ российская армия добавляет ещё и систему противовоздушной обороны - комплекс С-500, который совмещается с комплексом С-400, комплекс С-300В4, комплекс С-350 "Витязь" и "Панцири".

"И эта система будет разворачиваться над городами-миллионниками и крупными промышленными центрами - и потом закроет всю территорию нашей страны", - пояснил военный эксперт.