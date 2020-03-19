Паника в мире: идиотизм эффективнее коронавируса в тысячи раз • 51 • Аналитика

Наблюдаю. Конечно, постепенно удивление переходит в следующую стадию – обалдевание. Потом останется только тихо сходить с ума, поскольку ну надо же как-то существовать в мире, где основное большинство просто неадекватно?



Разве можно назвать адекватными людей, которые в припадке безумия (иного слова у меня просто нет) скупают крупу, муку, макароны, консервы?







Разве можно назвать адекватными людей, которые с умным видом рассуждают, «анализируя» возможную скорость распространения, последствия коронавируса, не имея на то знаний?



И вот первые метут все с полок, поскольку «завтра может быть поздно», а вторые…



Кстати, а вообще, кто может подойти в качестве экспертов в категорию «вторые»?



Если подумать головой, то врачи-инфекционисты, и только они. Все остальные «иксперты» — это ни о чем для ток-шоу. В большинстве своем они понятия не имеют о сути вопроса и максимум, что могут, – это озвучивать ртом что-то написанное другими. Либо нести отсебятину в стиле общероссийских говорящих голов. Пургу, если цитировать Путина.



Но у нас же свободная и типа продвинутая страна, а значит, Свое Личное Мнение имеет право высказывать каждый. Слава не знаю кому, что не всех допускают до реализации этого права.



Но, в принципе, хватает и того, что есть. Чиновников от Минздрава, чиновников из различных медицинских департаментов и так далее. Тех, у кого даже если и есть медицинский диплом, то скорее всего либо не использовавшийся по назначению ни одного дня, либо как у некоторых судей.



Сейчас у многих назреет вопрос: а кому вообще тогда верить? По мнению автора?



По мнению автора, экспертом является врач-вирусолог, микробиолог, врач-инфекционист, врач-эпидемиолог. Вполне подойдут на роль грамотных людей, понимающих в вопросе, сотрудники кафедр в университетах и НИИ вирусологии, микробиологии, инфекционных болезней.



Вот их, и только их, необходимо слушать, смотреть и читать.



Соседка по этажу, коллега на работе, учителя биологии, зоологи, ветеринары, хирурги и окулисты экспертами в вопросах коронавируса НЕ ЯВЛЯЮТСЯ.



Сложно осознать, не так ли?







А тут еще с экранов ТВ такое падает… Не отмыть и с двух раз «Силитом».



Полнейший беспредел последних лет, окончательно уничтоживший социальные лифты, породил ужасающее по своей безграмотности племя чиновников, неспособных связать двух слов или хотя бы продумать, что они изрекают.



Но и тотальное оглупление народных масс со счетов тоже не снимаем. Ибо стоит одному организму с экрана телевизора глубокомысленно изречь, что «кажись, хана», и тут же толпы с радостным воем бросаются реагировать.



Ну как же так, через месяц конец света, а у нас гречка не затарена! И туалетной бумаги из расчета 5 рулонов на день нет!





Знаете, не знаю, кто там придумал коронавирус, кто съел (или еще что сделал) ту летучую мышь, но реально существует намного более серьезная проблема.



У нас налицо пандемия идиотизма.



Причем зараженных уже столько, что коронавирус лопается от зависти. И жертвы уже есть. И будут.



Одну точно знаю. В больницу скорой помощи в моем городе доставили бабулю с переломом шейки бедра. На траволаторе (это как эскалатор, только без ступенек, если кто не знает) в торговом центре ее сбила тележка, нагруженная до такой степени, что на уклоне не сработали стопоры, которые должны держать тележку. То есть перегруз налицо.



Ну, кстати, и вымели «Ленту» начисто.



Это идиотизм, уважаемые читатели. Понятно, что вроде как не сгниет туалетная бумага, консервы пригодятся и все прочее. Ну да, и гречка. Символ любого шухера.



Удивляет, до чего мы отупели.



Конечно, виной в первую очередь снижение интеллекта. Повсеместно. И достижения техники. Сам, честно признаюсь, не использую, но в Сети говорят («Пикабу» верю), что 80% паники наводили с помощью WhatsApp, где гора чатов для всяких яжмамочек, которым нечем себя занять. Зато которые рады продемонстрировать интеллект, точнее, его полное отсутствие.



Ну и, конечно, пенсионеры. Но для этих такой спорт – это развлекалово. Они привычные.



Главное – это просто поверить. Поверить в любой бред, который придет с дилибомкнувшим сигналом в чат. И дальше ДЕЙСТВОВАТЬ! Без промедлений! Как сказал тут некто, у нас нет времени на раскачку!



Потому надо действовать по пунктам, затарив марлевые повязки, гели-дезинфекторы, туалетную бумагу, гречку и макароны.





И все, и дальше сидим и ждем конца света. То есть пришествия Коронавируса.



А если не придет?



Ничего, если не придет, тоже что-то да придумается. Придумали же найти человека, похожего на уважаемого доктора Рошаля, который с серьезной вроде бы миной сказал на камеру (я не знаю, как он не заржал, актер, наверное, профессиональный), что для профилактики коронавируса надо каждый день съедать головку чеснока.



Надо выразить сейчас огромную человеческую благодарность и самому Леониду Михайловичу, и коллегам из «Комсомольской правды», которые очень оперативно сделали материал с Рошалем, где он развенчал этот бред.



Хоть и сказал в интервью, что он, Леонид Рошаль, детский хирург, а не инфекционист, и что слушать надо не его, а профильных специалистов. Но это Рошаль, один из умнейших людей нашего времени… Он может себе позволить такое.



А ведь сразу нашлись те, кто поверил и рванул… Сперва за чесноком, потом… Нет, вы вообще представляете, как должно разить от человека, сожравшего с утра натощак головку чеснока? Я вот знаю. У меня сосед «умный».



Увы, это уже на уровне программирования. Информационный идиотизм заразен и смертельно опасен. Человек, который заражен ИИ (информационным идиотизмом) становится беззащитен перед любым внушением, особенно перед таким, которое несет в себе следующие триггерные точки (термин как раз врач подарил, эта точка — фокус гиперраздражимости ткани, болезненный при сдавливании):



— ссылка на авторитетного, известного человека, обязательно с фотографией;

— похожий голос при демонстрации записи;

— похожая внешность в видеоролике;

— информация о защите от смертельной опасности;

— разоблачение «скрытых фактов»;

— явная дешевизна, простота и доступность озвученного метода.



Наверняка все видели рекламу в Интернете: «Найден способ увеличения потенции в 60 раз! Им оказался обычный советский…»



Самое интересное, это количество идиотов, которые идут по ссылке, покупают не пойми что, а потом заливают слезами «Яплакал» и «Пикабу». Жулики, мошенники, развели, деньги украли…



Почему никто даже не задумывается над тем фактом, что все советское осталось там, в девяностых?



Потому что не надо. Потому что информационный вирус идиотизма уже прочно сидит в черепной коробке и требует простой и доступной информации. И в результате оглушенный им человек просто не думает над получаемой информацией. Вообще не думает. Воспринимает как Истину, не подвергает ни малейшему сомнению, не допускает никакой критики.



И, самое главное, спешит поделиться этой «важной» информацией с родными, близкими, друзьями… Финансовые кризисы приходят всё чаще: о причинах новой экономической реальности



Да, все тот же «максимальный репост».



И это при все при том, что сегодня даже не нужен компьютер, достаточно смартфона. Не нужно тыкать в крохотные кнопки, есть Алиса, есть Сири, есть Окейгугол. Они вас услышат, они вам постараются помочь.



Хотя, Алиса, конечно, та еще стерва получилась.



Нет, проще взять всё, что есть в бюджете, и рвануть в ближайший гипермаркет, чтобы там… Чтобы там принять участие в вакханалии закупочной. Продемонстрировав тем самым уровень своего заражения информидиотизмом.



Причем уровень очень легко вычисляется по степени загруженности тележки.



В «Ашане» вообще пошли навстречу больным и зараженным, заранее собрав так называемую «тележку паникера». Пришел, увидел, укатил.





Гипермаркеты, конечно, будут в полном плюсе от внезапной распродажи без скидок. Кстати, уверен, что именно на них и лежит ответственность за то, что у больных людей был активирован режим паники с последующей затаркой.



Но ради чего все это я затеял? Конечно, не ради того, чтобы поглумиться над теми, кто уже сходил и приволок домой все это богатство.



С точностью до наоборот.



Я считаю информационный идиотизм весьма серьезным заболеванием, которое надо отслеживать, локализовывать и лечить. Слава богу, стандартное «вязать и колоть» пока не требуется.



Но необходимо контролировать родных, близких и в первую очередь себя. Наблюдая за возможными проявлениями признаков ИИ.



Как можно выявить информационный идиотизм у человека?



Все просто. Признаки вот такие:



— учащенное сердцебиение, расширенные зрачки, напряжение мимических мышц лица;

— повышение громкости и эмоциональности голоса;

— возбуждение, жестикуляция;

— острое желание поделиться полученной информацией. Нести, так сказать, правду в массы.



Если вы обнаружили у себя или у кого-то еще такие признаки (особенно последний), то я бы рекомендовал (не врач, но позволю себе такое) вам в первую очередь прервать контакт с информационным источником.



Причем чем быстрее вы это сделаете, тем вам будет потом проще.



Сделайте несколько физических упражнений. Например, 10 отжиманий от пола. Если вас прижало на работе, то 10 приседаний. А потом умойтесь холодной водой. И не забудьте вымыть руки после отжиманий с горячей водой и мылом. Коронавирусу профилактику сделаете заодно.



После приседаний тоже можно руки помыть. Просто так, для профилактики же.



Далее выдержите паузу минут 15-20. Если позывы не прошли и вас по-прежнему тянет на активные действия на основании полученной информации, то обратитесь за помощью к друзьям. Возьмите кого-то, на ваш взгляд, наиболее адекватного, а лучше двоих. Покажите им эту информацию и осторожно поинтересуйтесь, что они думают по этому поводу.



В случае, если их реакция будет негативной (особенно с применением матерных выражений), стоит отказаться от использования источника информации. «Первый канал» телевидения и ТК «Звезда» можно ставить в игнор, не дожидаясь реакции.



Если вам не помогут перечисленные меры, если вас продолжает тянуть на подвиги, то стоит обратиться за помощью к специалистам (при условии, что в пределах досягаемости есть медучреждение соответствующего профиля). Конкретно – к психотерапевтам. Они точно помогут.



Рекомендации при массовой вспышке информационного идиотизма:



1. Первым делом обращайте внимание на источник информации: является ли он экспертным, то есть является ли говорящий/пишущий специалистом в обсуждаемом вопросе.



2. Проверяйте самостоятельно любую полученную информацию, даже самую ошеломляющую.



3. Если нет комментариев от специалистов, указанных в п. 1, если источник информации не является экспертом, вежливо игнорируйте и источник, и информацию. Война бензоколонок: гарант возмутился, но цены всё равно выросли



4. Не пытайтесь спорить с зараженным информационным идиотизмом. Шанс добиться положительного эффекта без специальной подготовки исчезающе мал. Шанс вызвать вспышку агрессии, ссору, рукоприкладство и другие деструктивные последствия – велик. Стоит ли вступать в конфликт с человеком, который не контролирует свои нейронные сети, – вопрос.



5. Если зараженным оказался ваш близкий, живущий с вами в одном пространстве, постарайтесь аккуратно изолировать зараженного от информационных источников и переключить его внимание на какую-либо практическую деятельность, требующую активного физического участия: устроить уборку с мойкой оконных стекол, навести порядок в гараже, вскопать огород.



6. Максимально изолируйте подозреваемого в заражении от возможностей реализации навязчивых идей и планов, таких, как организация митингов, шествий, выступлений, закупок в гипермаркете.



Главное – не поддаваться панике. ИИ заразен, причем вирус, в отличие от коронного собрата, поражает только мозг. Однако выздоровление не просто возможно, возможна выработка иммунитета на дальнейший срок.



Информационный идиотизм намного опаснее коронавируса. Это факт. Но при правильной организации процесса не страшен даже он. Наблюдаю. Конечно, постепенно удивление переходит в следующую стадию – обалдевание. Потом останется только тихо сходить с ума, поскольку ну надо же как-то существовать в мире, где основное большинство просто неадекватно?Разве можно назвать адекватными людей, которые в припадке безумия (иного слова у меня просто нет) скупают крупу, муку, макароны, консервы?Разве можно назвать адекватными людей, которые с умным видом рассуждают, «анализируя» возможную скорость распространения, последствия коронавируса, не имея на то знаний?И вот первые метут все с полок, поскольку «завтра может быть поздно», а вторые…Кстати, а вообще, кто может подойти в качестве экспертов в категорию «вторые»?Если подумать головой, то врачи-инфекционисты, и только они. Все остальные «иксперты» — это ни о чем для ток-шоу. В большинстве своем они понятия не имеют о сути вопроса и максимум, что могут, – это озвучивать ртом что-то написанное другими. Либо нести отсебятину в стиле общероссийских говорящих голов. Пургу, если цитировать Путина.Но у нас же свободная и типа продвинутая страна, а значит, Свое Личное Мнение имеет право высказывать каждый. Слава не знаю кому, что не всех допускают до реализации этого права.Но, в принципе, хватает и того, что есть. Чиновников от Минздрава, чиновников из различных медицинских департаментов и так далее. Тех, у кого даже если и есть медицинский диплом, то скорее всего либо не использовавшийся по назначению ни одного дня, либо как у некоторых судей.Сейчас у многих назреет вопрос: а кому вообще тогда верить? По мнению автора?По мнению автора, экспертом является врач-вирусолог, микробиолог, врач-инфекционист, врач-эпидемиолог. Вполне подойдут на роль грамотных людей, понимающих в вопросе, сотрудники кафедр в университетах и НИИ вирусологии, микробиологии, инфекционных болезней.Вот их, и только их, необходимо слушать, смотреть и читать.Соседка по этажу, коллега на работе, учителя биологии, зоологи, ветеринары, хирурги и окулисты экспертами в вопросах коронавируса НЕ ЯВЛЯЮТСЯ.Сложно осознать, не так ли?А тут еще с экранов ТВ такое падает… Не отмыть и с двух раз «Силитом».Полнейший беспредел последних лет, окончательно уничтоживший социальные лифты, породил ужасающее по своей безграмотности племя чиновников, неспособных связать двух слов или хотя бы продумать, что они изрекают.Но и тотальное оглупление народных масс со счетов тоже не снимаем. Ибо стоит одному организму с экрана телевизора глубокомысленно изречь, что «кажись, хана», и тут же толпы с радостным воем бросаются реагировать.Ну как же так, через месяц конец света, а у нас гречка не затарена! И туалетной бумаги из расчета 5 рулонов на день нет!Знаете, не знаю, кто там придумал коронавирус, кто съел (или еще что сделал) ту летучую мышь, но реально существует намного более серьезная проблема.У нас налицо пандемия идиотизма.Причем зараженных уже столько, что коронавирус лопается от зависти. И жертвы уже есть. И будут.Одну точно знаю. В больницу скорой помощи в моем городе доставили бабулю с переломом шейки бедра. На траволаторе (это как эскалатор, только без ступенек, если кто не знает) в торговом центре ее сбила тележка, нагруженная до такой степени, что на уклоне не сработали стопоры, которые должны держать тележку. То есть перегруз налицо.Ну, кстати, и вымели «Ленту» начисто.Это идиотизм, уважаемые читатели. Понятно, что вроде как не сгниет туалетная бумага, консервы пригодятся и все прочее. Ну да, и гречка. Символ любого шухера.Удивляет, до чего мы отупели.Конечно, виной в первую очередь снижение интеллекта. Повсеместно. И достижения техники. Сам, честно признаюсь, не использую, но в Сети говорят («Пикабу» верю), что 80% паники наводили с помощью WhatsApp, где гора чатов для всяких яжмамочек, которым нечем себя занять. Зато которые рады продемонстрировать интеллект, точнее, его полное отсутствие.Ну и, конечно, пенсионеры. Но для этих такой спорт – это развлекалово. Они привычные.Главное – это просто поверить. Поверить в любой бред, который придет с дилибомкнувшим сигналом в чат. И дальше ДЕЙСТВОВАТЬ! Без промедлений! Как сказал тут некто, у нас нет времени на раскачку!Потому надо действовать по пунктам, затарив марлевые повязки, гели-дезинфекторы, туалетную бумагу, гречку и макароны.И все, и дальше сидим и ждем конца света. То есть пришествия Коронавируса.А если не придет?Ничего, если не придет, тоже что-то да придумается. Придумали же найти человека, похожего на уважаемого доктора Рошаля, который с серьезной вроде бы миной сказал на камеру (я не знаю, как он не заржал, актер, наверное, профессиональный), что для профилактики коронавируса надо каждый день съедать головку чеснока.Надо выразить сейчас огромную человеческую благодарность и самому Леониду Михайловичу, и коллегам из «Комсомольской правды», которые очень оперативно сделали материал с Рошалем, где он развенчал этот бред.Хоть и сказал в интервью, что он, Леонид Рошаль, детский хирург, а не инфекционист, и что слушать надо не его, а профильных специалистов. Но это Рошаль, один из умнейших людей нашего времени… Он может себе позволить такое.А ведь сразу нашлись те, кто поверил и рванул… Сперва за чесноком, потом… Нет, вы вообще представляете, как должно разить от человека, сожравшего с утра натощак головку чеснока? Я вот знаю. У меня сосед «умный».Увы, это уже на уровне программирования. Информационный идиотизм заразен и смертельно опасен. Человек, который заражен ИИ (информационным идиотизмом) становится беззащитен перед любым внушением, особенно перед таким, которое несет в себе следующие триггерные точки (термин как раз врач подарил, эта точка — фокус гиперраздражимости ткани, болезненный при сдавливании):— ссылка на авторитетного, известного человека, обязательно с фотографией;— похожий голос при демонстрации записи;— похожая внешность в видеоролике;— информация о защите от смертельной опасности;— разоблачение «скрытых фактов»;— явная дешевизна, простота и доступность озвученного метода.Наверняка все видели рекламу в Интернете: «Найден способ увеличения потенции в 60 раз! Им оказался обычный советский…»Самое интересное, это количество идиотов, которые идут по ссылке, покупают не пойми что, а потом заливают слезами «Яплакал» и «Пикабу». Жулики, мошенники, развели, деньги украли…Почему никто даже не задумывается над тем фактом, что все советское осталось там, в девяностых?Потому что не надо. Потому что информационный вирус идиотизма уже прочно сидит в черепной коробке и требует простой и доступной информации. И в результате оглушенный им человек просто не думает над получаемой информацией. Вообще не думает. Воспринимает как Истину, не подвергает ни малейшему сомнению, не допускает никакой критики.И, самое главное, спешит поделиться этой «важной» информацией с родными, близкими, друзьями…Да, все тот же «максимальный репост».И это при все при том, что сегодня даже не нужен компьютер, достаточно смартфона. Не нужно тыкать в крохотные кнопки, есть Алиса, есть Сири, есть Окейгугол. Они вас услышат, они вам постараются помочь.Хотя, Алиса, конечно, та еще стерва получилась.Нет, проще взять всё, что есть в бюджете, и рвануть в ближайший гипермаркет, чтобы там… Чтобы там принять участие в вакханалии закупочной. Продемонстрировав тем самым уровень своего заражения информидиотизмом.Причем уровень очень легко вычисляется по степени загруженности тележки.В «Ашане» вообще пошли навстречу больным и зараженным, заранее собрав так называемую «тележку паникера». Пришел, увидел, укатил.Гипермаркеты, конечно, будут в полном плюсе от внезапной распродажи без скидок. Кстати, уверен, что именно на них и лежит ответственность за то, что у больных людей был активирован режим паники с последующей затаркой.Но ради чего все это я затеял? Конечно, не ради того, чтобы поглумиться над теми, кто уже сходил и приволок домой все это богатство.С точностью до наоборот.Я считаю информационный идиотизм весьма серьезным заболеванием, которое надо отслеживать, локализовывать и лечить. Слава богу, стандартное «вязать и колоть» пока не требуется.Но необходимо контролировать родных, близких и в первую очередь себя. Наблюдая за возможными проявлениями признаков ИИ.Как можно выявить информационный идиотизм у человека?Все просто. Признаки вот такие:— учащенное сердцебиение, расширенные зрачки, напряжение мимических мышц лица;— повышение громкости и эмоциональности голоса;— возбуждение, жестикуляция;— острое желание поделиться полученной информацией. Нести, так сказать, правду в массы.Если вы обнаружили у себя или у кого-то еще такие признаки (особенно последний), то я бы рекомендовал (не врач, но позволю себе такое) вам в первую очередь прервать контакт с информационным источником.Причем чем быстрее вы это сделаете, тем вам будет потом проще.Сделайте несколько физических упражнений. Например, 10 отжиманий от пола. Если вас прижало на работе, то 10 приседаний. А потом умойтесь холодной водой. И не забудьте вымыть руки после отжиманий с горячей водой и мылом. Коронавирусу профилактику сделаете заодно.После приседаний тоже можно руки помыть. Просто так, для профилактики же.Далее выдержите паузу минут 15-20. Если позывы не прошли и вас по-прежнему тянет на активные действия на основании полученной информации, то обратитесь за помощью к друзьям. Возьмите кого-то, на ваш взгляд, наиболее адекватного, а лучше двоих. Покажите им эту информацию и осторожно поинтересуйтесь, что они думают по этому поводу.В случае, если их реакция будет негативной (особенно с применением матерных выражений), стоит отказаться от использования источника информации. «Первый канал» телевидения и ТК «Звезда» можно ставить в игнор, не дожидаясь реакции.Если вам не помогут перечисленные меры, если вас продолжает тянуть на подвиги, то стоит обратиться за помощью к специалистам (при условии, что в пределах досягаемости есть медучреждение соответствующего профиля). Конкретно – к психотерапевтам. Они точно помогут.Рекомендации при массовой вспышке информационного идиотизма:1. Первым делом обращайте внимание на источник информации: является ли он экспертным, то есть является ли говорящий/пишущий специалистом в обсуждаемом вопросе.2. Проверяйте самостоятельно любую полученную информацию, даже самую ошеломляющую.3. Если нет комментариев от специалистов, указанных в п. 1, если источник информации не является экспертом, вежливо игнорируйте и источник, и информацию.4. Не пытайтесь спорить с зараженным информационным идиотизмом. Шанс добиться положительного эффекта без специальной подготовки исчезающе мал. Шанс вызвать вспышку агрессии, ссору, рукоприкладство и другие деструктивные последствия – велик. Стоит ли вступать в конфликт с человеком, который не контролирует свои нейронные сети, – вопрос.5. Если зараженным оказался ваш близкий, живущий с вами в одном пространстве, постарайтесь аккуратно изолировать зараженного от информационных источников и переключить его внимание на какую-либо практическую деятельность, требующую активного физического участия: устроить уборку с мойкой оконных стекол, навести порядок в гараже, вскопать огород.6. Максимально изолируйте подозреваемого в заражении от возможностей реализации навязчивых идей и планов, таких, как организация митингов, шествий, выступлений, закупок в гипермаркете.Главное – не поддаваться панике. ИИ заразен, причем вирус, в отличие от коронного собрата, поражает только мозг. Однако выздоровление не просто возможно, возможна выработка иммунитета на дальнейший срок.Информационный идиотизм намного опаснее коронавируса. Это факт. Но при правильной организации процесса не страшен даже он. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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