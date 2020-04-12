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Паника у киевских "патриотов": Зеленский «слил» России военные секреты
12 апреля 2020, 07:35 • 399 • Украина
Скандалом оборачивается субботняя поездка Владимира Зеленского в Бердянск – городок Запорожской области на побережье Азовского моря, где украинскому президенту военные презентовали план обустройства Военно-морской базы. Бдительные «патриоты» в Киеве заметили, что на официальные фото попали схемы нового пункта базирования «москитного флота» – таким образом, Россия может узнать все украинские военные тайны.
Новая база ВМС Украины в Бердянске призвана демонстрировать готовность Киева защищать свои порты на Азове. Минувшим летом, после захвата украинцами крымского сейнера «Норд», ФСБ начала массовые проверки судов, следовавших в или из украинских портов на Азовском море. Остановки в море вызывали убытки судовладельцев, последующее нежелание возить грузы в Бердянск/Мариуполь и, как следствие, потери дохода украинских портов.
Редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут выразил возмущение тем, что пресс-служба Зеленского обнародовала на официальных фото и видеозаписях схему новой базы, а также данные по ней, представляющие интерес для разведки РФ.
«От имени Главного разведуправления (ГРУ) ГШ России хочу поблагодарить Офис президента Украины и персонально Юлию Мендель за качественный слив информации относительно развертывания ВМС Украины на Азовском море. Благодаря вашей бездарной работе теперь всем стало известно:
Сроки развертывания ВМБ «Восток» в Бердянске;
Где она будет, какой причальный фонд у нее будет, и какие строения планируют передать;
Какой корабельно-катерный состав планируется иметь;
Сколько личного состава будет на объекте;
Также, фото схем размещения и плана будущего объекта.
Спасибо! Очень благодарю! России вообще ничего не нужно делать, вы сами им все предоставите», – язвительно комментирует Чмут.
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