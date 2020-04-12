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Паника у киевских "патриотов": Зеленский «слил» России военные секреты

12 апреля 2020, 07:35  •  399 • Украина

Скандалом оборачивается субботняя поездка Владимира Зеленского в Бердянск – городок Запорожской области на побережье Азовского моря, где украинскому президенту военные презентовали план обустройства Военно-морской базы. Бдительные «патриоты» в Киеве заметили, что на официальные фото попали схемы нового пункта базирования «москитного флота» – таким образом, Россия может узнать все украинские военные тайны.


Новая база ВМС Украины в Бердянске призвана демонстрировать готовность Киева защищать свои порты на Азове. Минувшим летом, после захвата украинцами крымского сейнера «Норд», ФСБ начала массовые проверки судов, следовавших в или из украинских портов на Азовском море. Остановки в море вызывали убытки судовладельцев, последующее нежелание возить грузы в Бердянск/Мариуполь и, как следствие, потери дохода украинских портов.

«Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике», – подтвердил Зеленский, осматривая территорию, куда планируется к 2021 году перевести уже имеющиеся катера из Николаева, а также списанные патрульные катера Mark VI, получения которых из США сейчас дожидается Киев (кстати, вполне возможно, что их попробуют провести через Керченский пролив).

Редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут выразил возмущение тем, что пресс-служба Зеленского обнародовала на официальных фото и видеозаписях схему новой базы, а также данные по ней, представляющие интерес для разведки РФ.



«От имени Главного разведуправления (ГРУ) ГШ России хочу поблагодарить Офис президента Украины и персонально Юлию Мендель за качественный слив информации относительно развертывания ВМС Украины на Азовском море. Благодаря вашей бездарной работе теперь всем стало известно:

Сроки развертывания ВМБ «Восток» в Бердянске;

Где она будет, какой причальный фонд у нее будет, и какие строения планируют передать;

Какой корабельно-катерный состав планируется иметь;

Сколько личного состава будет на объекте;

Также, фото схем размещения и плана будущего объекта.

Спасибо! Очень благодарю! России вообще ничего не нужно делать, вы сами им все предоставите», – язвительно комментирует Чмут.

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