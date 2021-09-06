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Паника из-за учений "Запад-2021". Комментаторы в России заметили: "У поляков хороший повод сдаться"
06 сентября 2021, 20:30 • 42 • В мире
Автор TVP Info отмечает, что масштаб военных учений России и Белоруссии не на шутку тревожит западные страны, в том числе и Польшу. На эти опасения русскоязычные пользователи заметили, что полякам можно сразу сдаться.
В Польше из-за предстоящих учений "Запад-2021" настоящая истерика у экспертов. Местные говорят, что Москва и Минск хотят отрабатывать агрессивные сценарии. Автор польского издания TVP Info Петар Петрович указывает, что масштабы военных манёвров поражают, что не может не вызвать настороженности Варшавы и НАТО.
Кроме того, в статье журналиста не обходится и без упоминания мигрантов, которых поляки считают одним из инструментов для проведения гибридных атак.
Замглавы министра обороны Польши Марчин Очепа в эфире местной радиостанции добавил страха нации. Он заявил, что учения якобы "будут гораздо более крупными, чем заявляет Россия".
Представитель Польши допустил и провокации на приграничных территориях из-за будущих учений.
В Рунете на статью TVP Info ответили с сарказмом. Русскоязычные пользователи высмеяли страхи поляков.
"Как Россия проводит учения, так у этих олухов начинается истерика. Малахольные", - заметил комментатор "ИноСМИ" под ником Avg28.
"Запугивание... Зачем вас запугивать, если вы собственной тени боитесь", - пошутил пользователь с логином "Поручик Ржевский".
"Кстати, у поляков очень хороший повод сразу сдаться", - сыронизировал Micel.
"Постоянные разделы Польши заставляют поляков бояться всех своих соседей. У них просто фантомные боли по несостоявшейся Польше от моря до моря. Это обычная болезнь. Поэтому относиться к Польше нужно исходя из их медицинских показателей - пожалеть убогих..." - добавила Kiriehka.
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