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Панические войны. Госдума предлагает лишать свободы за фейковые сообщения о повышении цен
09 марта 2021, 06:10 • 66 • Политика
В Госдуме РФ решили избавиться от панический воин и наказывать рублём и лишением свободы людей, которые распространяют фейковые новости и росте цен. Штраф при этом будет не маленький – от 200 до 500 тыс. рублей.
Штрафовать и лишать свободы предлагают депутаты Госдумы тех, кто распространяет панические слухи о росте цен, как на продукты питания, так и на другие товары. Газета "Известия" пишет, что инициатором нового законопроекта стал депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный.
Согласно его законопроекту, штраф за фейки о ценах колеблется от 200 до 500 тыс. рублей. По словам депутата, речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары.
Отмечается, что предложенные Выборным нормы являются дополнением к статье 185.3. УК РФ ("Манипулирование рынком") и могут привести, таким образом, к лишению свободы за "публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости".
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