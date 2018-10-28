«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о планах Вашингтона провести переговоры с Москвой на тему военной активности Пекина. По мнению американской стороны, китайские ракеты средней и меньшей дальности могут представлять угрозу для России. «Миротворческую» инициативу Вашингтона эксперты объясняют намерением Соединённых Штатов «вбить клин» между своими основными геополитическими противниками. Однако пока американская политика достигает противоположного эффекта, отмечают политологи, — введённые Белым домом экономические ограничения в отношении РФ и КНР привели к интенсификации отношений между обеими странами.

Вашингтон рассчитывает провести переговоры с Москвой на предмет военной активности Китая. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, находясь с визитом в Тбилиси.

По словам американского чиновника, ядерный арсенал Китайской народной республики угрожает не только США, но и России, так как китайские ракеты средней дальности способны достичь её центральных районов. Отвечая на вопросы агентства Reuters, Болтон добавил, что считает Договор о ракетах средней и меньшей дальности устаревшим пережитком времён холодной войны.

Напомним, ДРСМД был подписан в 1987 году Советским Союзом и США и вступил в силу в 1988 году. По его условиям, Москва и Вашингтон обязались не производить и не развёртывать ракеты наземного базирования дальностью от 1 тыс. до 5,5 тыс. км и от 500 до 1 тыс. км.

«Заботливый» Вашингтон

О намерении США разорвать ДРСМД Джон Болтон официально уведомил Москву несколькими днями ранее, во время своей поездки в Россию. Американская администрация настаивает на необходимости заключения нового, расширенного соглашения, участником которого также должен стать Пекин.

В Китае высказывания американской стороны вызвали резко негативную реакцию.

«Китай всегда придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

О том, что Китай должен взять на себя обязательства по ракетам средней и меньшей дальности, ранее заявлял и Дональд Трамп.

«Китай не включён в соглашение. Он должен быть включён», — заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов.

Эта инициатива американской администрации подверглась серьёзной критике в экспертном сообществе: специалисты назвали предложение Белого дома практически невыполнимым. Что интересно, в интервью российскому изданию «Коммерсант» Джон Болтон фактически согласился с доводами критиков. Чиновник признал, что вынудить Пекин пойти на сокращение количества ракет средней и меньшей дальности практически невозможно, так как сегодня вооружения этого класса составляют едва ли не половину всего китайского арсенала.

«И предполагать, что они (руководство КНР) уничтожат, возможно, больше половины своих баллистических ракет, просто нереалистично», — заявил Болтон.

Джон Болтон

Reuters

«Страшный сценарий для США»

Попытки США вовлечь Россию в переговоры о «китайской угрозе», преследуют совсем другие цели, полагают эксперты.

«Было бы странно думать, что заявление Джона Болтона продиктовано какой-то «заботой» о России. Разумеется, мотив совершенно иной, речь идёт о попытке вбить клин между двумя геополитическими противниками Америки, как это себе представляет сам Болтон и в целом видят в Белом доме», — пояснил в интервью RT руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Эксперт напомнил, что, выдвигая обвинения против КНР, Белый дом одновременно заявляет о неких «нарушениях» договора Россией.

«Критику в адрес Москвы США пытаются совмещать с выстраиванием антикитайских схем», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. По его мнению, в Белом доме убеждены в том, что Китай является одним из «принципиальных» врагов США: Трамп видит со стороны Пекина угрозу для американской экономики. Поэтому сейчас команда американского президента старается всеми возможными методами объяснить обществу, насколько опасен Китай, тема «китайской угрозы» выдвигается на первый план и в международной повестке США, считает эксперт.

«Самым страшным сценарием для США является объединение экономической мощи Пекина и оборонного потенциала России, в этом случае Вашингтону точно не выстоять и не сохранить первенство в преддверии мирового экономического кризиса, которого ождидают американские аналитики. Об этой угрозе в США давно говорят на кулуарном уровне, и сейчас Белый дом пытается разжечь разногласия между КНР и Россией», — подчеркнул Асафов в беседе с RT.

Например, большую обеспокоенность Вашингтона вызывает сотрудничество Пекина и Москвы по использованию Северного морского пути — в будущем этот маршрут может стать одной из основных транспортных артерий для доставки китайских товаров в Европу, что совершенно не устраивает США. Однако, как отмечают эксперты, воспрепятствовать этим планам американская сторона не может, так как речь идёт о российской сфере влияния в Арктике.

Заявление Джона Болтона об опасности, которую КНР якобы представляет для России — не первая попытка представителями Белого дома «вбить клин» между Пекином и Москвой.

Например, в августе стало известно о попытках Вашингтона склонить КНР к участию в антироссийских санкциях. Об этом открыто заявил координатор Госдепа Дэниел Фрид.

«Мы также говорим с Южной Кореей и Сингапуром, у нас были консультации с Китаем, и мы будем их продолжать», — заявил американский дипломат.

Месяцем ранее Дональд Трамп поднял китайскую тематику в рамках переговоров с Владимиром Путиным.

«У нас есть огромное количество тем, которые нам надо обсудить, — очень интересные темы, начиная с таких вопросов, как торговля, коммерция, военные вопросы, а также вопросы, связанные с Китаем, ядерной политикой. Поговорим о нашем общем друге Си (Цзиньпине)», — заявил Трамп, отвечая на приветствие российского коллеги.

Эксперты расценили эту реплику как попытку американского лидера заручиться поддержкой Москвы в противостоянии с Пекином.

Также именно Китай стал первой страной, против которой были применены санкции США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, ограничительные меры были наложены на департамент вооружений Центрального военного совета КНР и его главу Ли Шанфу. Основанием для санкций стал контракт на покупку российских истребителей Су-25 и ЗРК С-400.

«Залог безопасности»

Китай является крупным импортёром российских вооружений, в 90-е годы именно оборонные контракты с Пекином, наряду с Нью-Дели, позволили российской оборонной промышленности пережить трудные времена, отмечают эксперты.

Пекину, оказавшемуся в конце 1980-х годов под западными санкциями, эти контракты также были необходимы: во многом благодаря российским поставкам китайская сторона смогла модернизировать свою армию.

В этот период на Китай приходилось порядка трети российского оружейного экспорта, пик поставок был достигнут в 2005 году, впоследствии доля КНР в структуре российского экспорта начала плавно снижаться. Эта тенденция связана с ростом китайской оборонной промышленности. Однако страны продолжают сотрудничать по целому ряду направлений. В первую очередь речь идёт о таких высокотехнологичных областях, как авиация и средства ПВО.

Новый импульс российско-китайское партнёрство по военно-технической линии получило после событий 2014 года, когда страны Североатлантического альянса вернулись к риторике времён холодной войны, введя санкции против России. Уже тогда в Пекине могли предположить, что аналогичные выпады против КНР — лишь вопрос времени.

«О том, что США своими лобовыми, топорными выступлениями против России и других стран сами подтолкнули Москву и Пекин, а также Тегеран к сближению, давно говорят европейские и американские эксперты, и это действительно так», — отметил Сергей Ермаков.

Сегодня, в условиях усиливающегося давления со стороны США, Россия и Китай укрепляют сотрудничество как в экономической, так и в оборонной сферах. Как ранее заявил зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Сюй Цилян, военно-техническое сотрудничество Китая и России переживает сегодня лучший период за всю историю двусторонних отношений.

«Считаю, что сейчас межармейские отношения между Китаем и Россией переживают наилучший период за свою историю. В особенности — в отношениях по ВТС», — подчеркнул он во время переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Высадки десанта на мысе Клерка в рамках оперативно-стратегических учений "Восток-2018"

РИА Новости

Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи, прошедшей в начале июня, договорились наращивать координацию между армиями двух стран. Стороны быстро перешли от теории к практике: уже в августе ВС КНР приняли участие в масштабных стратегических учениях «Восток—2018».

Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, совместные российско-китайские манёвры будет проходить теперь на регулярной основе.

«Наше военно-политическое руководство должно учитывать и просчитывать все возможные сценарии в контексте обеспечения национальной безопасности. В случае КНР Москва исходит из того, что нам, в первую очередь, выгодны добрососедские отношения с Поднебесной, именно это является залогом безопасности всего региона», — пояснил Сергей Ермаков.

Это партнёрство в равной степени выгодно и китайской стороне, которая также вынуждена наращивать свой оборонный потенциал перед лицом угрозы с запада. Как пояснил Сергей Ермаков, Китаю вообще не свойственен акцент на демонстрации силы, Пекин всегда предпочитал добиваться своих целей при помощи мягких методов. Что же до неких «угроз», о которых предупреждает Москву Белый дом, то следуя этой логике, можно «предупреждать» любые страны, у которых есть общая граница.