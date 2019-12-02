Панибратская помощь. Джонсон будет держаться от Трампа на расстоянии 17:31

Если верить слухам, то им есть что обсудить по-свойски, без посторонних. Скажем, "российское вмешательство". Дональд охотно поделился бы с Борисом опытом наплевательства на подобные сплетни. Ведь британцу тоже "шьют" участие русских. Но Джонсон, как выяснили СМИ, намерен сторониться Трампа, чтобы ни дай Бог не остаться с ним один на один. И даже – рядом. А то подумают, что их еще что-то связывает, кроме НАТО, на саммит которого хозяин Белого дома и прилетает. Причем, в понедельник. А значит, Джонсону уже сегодня надо как-нибудь увернуться от его объятий.

Именно такой совет дали премьер-министру его помощники. Свести до минимума контакты с американцем. Так это или нет, но их двусторонняя встреча в распорядке не значится. Только пара мероприятий со всей честной компанией и все. Это потому, что боятся консерваторы трамповского красноречия. Уж слишком настойчиво выказывает он Борису свое расположение. А репутация у него в Британии не ах, чтобы принимать его похвалы за манну небесную. К тому же у тори и так все идет к победе. Лейбористы отыграли нескольку пунктов. Но социология по-прежнему отдает правящей партии самодостаточное большинство в палате общин.

Ради него Джонсон все это и затеял. И он вполне обходится без посторонней помощи. Особенно покровительственно-панибратской. Тем паче, от того, кто держит себя с ним за старшего панибрата. Да, они похожи. Оба из Нью-Йорка. Но служат разным государствам. Хотя Джереми Корбин сомневается. На каждом углу кричит, что Джонсон собирается продать британское здравоохранение американским фармацевтическим гигантам. И это, говорит, лишь эпизод той самой "самой большой в истории торговой сделки", которую Трамп пообещал Джонсону за жесткий выход из ЕС. По словам лидера оппозиции, она вся состоит из подобного рода "взаимовыгоды".

Джонсон, чтобы развеять эти подозрения, даже пообещал, если останется премьером, сосредоточиться на укреплении связей с Европой, не смотря на разрыв с ней, а не с Америкой. А Трампу в субботнем радиоэфире весьма конкретно порекомендовал держаться от избирательной кампании подальше. "Было бы лучше, если бы президент США не принимал участие в наших выборах. Было бы лучше, если бы США и Великобритания вообще никогда не вмешивались в выборы друг друга". Было бы лучше, если бы они не вмешивались и в выборы других. Но пусть хотя бы меж собой разберутся.

Джонсон мог бы ответить Трампу той же монетой. Правда, для начала ему надо удержаться в кресле премьера и разобраться с Brexit. А потом тоже мог бы проявить повышенное внимание к судьбе американского президента. Сказать, например, что Трамп – это "лучшее, что есть у Америки", а Байден, или любой другой от демократов, – это "плохой выбор для США". Но вряд ли Борис на это пойдет. И не потому, что англичанам несвойственно лезть в чужие дела. С них как раз и повелось. А потому, что у них не принято складывать все яйца в одну корзину. Тем более, если эти яйца с таким трудом удастся сохранить. В том числе, видимо, и от Трампа.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik