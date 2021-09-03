Панджшер не пал: Силы сопротивления сообщили об "обманке"

В не покорившейся талибам* провинции заявили, что объявление о захвате территорий - "обманка". В действительности, уточнил источник, Панджшер не пал.

В афганской провинции Панджшер опровергли заявления "Талибана"* о том, что территория перешла под контроль боевиков. Источник сообщил, что силы сопротивления сдерживают натиск.

Талибы пытаются атаковать с нескольких точек, однако мятежная провинция не пала. По информации инсайдера, заявления о захвате Панджшера талибами сделаны специально, чтобы запугать народ.

"Это слухи, распространяемые талибами для запугивания населения", - приводит слова источника ТАСС.

По словам знакомого с ситуацией информатора, сейчас талибы вынуждены отступать.

Ранее в СМИ появилась информация, что мятежная провинция уже захвачена. В медиа также появилась информация, что лидер панджшерского "сопротивления" Ахмад Масуд-младший и бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех бежали из страны.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.