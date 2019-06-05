Панды, новые горизонты и торговая война: Путин принял в Кремле Си Цзиньпина

В Кремле президент России Владимир Путин принял председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщила пресс-служба администрации российского лидера.

Церемония приветствия состоялась в Георгиевском зале Кремля. В ней приняли участие члены делегаций двух государств, с каждым из которых Путин и Си Цзиньпин поздоровались за руку. Стороны должны были обсудить ряд вопросов, включая инициативу "Один пояс и один путь", денуклеаризацию Корейского полуострова и развязанную США торговую войну.

"На повестке дня переговоров - пути дальнейшего углубления российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, реализация крупных экономических и гуманитарных проектов", - указано в заявлении ведомства.

#Кремль: Переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином https://t.co/tAsOxIU5FC pic.twitter.com/8DaiVTidWl — Президент России (@KremlinRussia) 5 июня 2019 г.

Сближение позиций и новые горизонты

Как отметил президент России, ему и председателю КНР удалось обсудить актуальные мировые проблемы. В частности, стороны отметили, что позиции Москвы и Пекина по основным темам полностью совпадают.

Непосредственно Си Цзиньпин предрек российско-китайским отношениям светлое будущее. Сотрудничество двух стран уже выдержало испытание последними изменениями в мире. Однако нет пределов для совершенствования, поэтому политик рассчитывает на то, что данный визит откроет путь к новым успехам.

"На фоне кардинальных перемен, которые мир не видел последние 100 лет, на нас возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество", - поведал он, передав привет народу России.

Путин принял в Кремле лидера Китая Си Цзиньпина, с которым уже завтра он отправится в Питер на экономический форум pic.twitter.com/TZA1PNijlL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

Дальнейшие планы России и Китая

Россия и Китай также опубликуют два политических заявления во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"Во время визита лидеры двух стран подпишут и опубликуют два важных совместных документа. Первый - заявление о российско-китайских отношениях, в котором будет обозначен всесторонний план развития и сотрудничества двух стран", - указано в заявлении китайских дипломатов.

Во втором документе речь пойдёт о вопросах международной стратегической стабильности. Москва и Пекин подтвердят свою приверженность "принципам мультилатерализма, совместному реагированию на вызовы в области стратегической безопасности". Также российские и китайские представители подпишут новую серию соглашений о сотрудничестве.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, после переговоров 5 июня в Кремле лидеры двух государств поучаствуют в церемонии передачи двух панд.

А в рамках государственного визита лидер КНР намерен принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который открывается 6 июня. Как ранее заявили организаторы ПМЭФ-2019, китайский политик станет почётным гостем форума.

Две панды, переданные Китаем Московскому зоопарку - самка Диндин и самец Жуи - в ожидании Путина и Си Цзиньпина обживают новые вольеры pic.twitter.com/FXpBWdxkCo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

Стоит признать: несмотря на сложную обстановку в мире, связанную с разрушительными действиями США, руководство Китая по-прежнему уверено в правильности выбранного курса, подразумевающего сотрудничество с Россией. Не стоит забывать, что именно в этом году отмечается 70-летие установления дипотношений между Пекином и Москвой.