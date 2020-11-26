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Панды будут молчаливым упрёком Меркель. Немцы из-за карантина уже не сдерживаются

26 ноября 2020, 21:40  •  97 • В мире
В одном из ресторанов во Франкфурте владелец рассадил за столы игрушечных панд. Джузеппе Фичера объяснил, что эта акция - тихий протест против ковидных ограничений. Гораздо радикальнее протест оказался у 54-летнего немца, который подогнал авто к ведомству федерального канцлера ФРГ.
В Германии до 20 декабря продлены ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом, не преминула добавить она, власти исходят из того, что в целом ограничения будут действовать до начала января.
Однако уже сейчас немцы не сдерживаются. В среду в центре Берлина 54-летний немец подогнал своё авто к воротам представительства канцлера. На машине были антиглобалистские лозунги.
Менее радикально протестует ресторатор из Франкфурта.
Поскольку в стране введён запрет на работу ресторанов, он посадил за столы игрушечных панд. По словам владельца заведения Джузеппе Фичеры, таким образом он хотел вернуть немного жизни в ресторан.
И эта акция - молчаливый упрёк правительству ФРГ.
Ресторатор заявил, что планирует сделать акцию бессрочной на всё время изоляции.
Он пообещал держать в зале включённым свет круглые сутки, чтобы прохожие могли видеть грустных плюшевых панд, рассаженных за столами.

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