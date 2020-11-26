Панды будут молчаливым упрёком Меркель. Немцы из-за карантина уже не сдерживаются

В Германии до 20 декабря продлены ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом, не преминула добавить она, власти исходят из того, что в целом ограничения будут действовать до начала января.

Однако уже сейчас немцы не сдерживаются. В среду в центре Берлина 54-летний немец подогнал своё авто к воротам представительства канцлера. На машине были антиглобалистские лозунги.

Менее радикально протестует ресторатор из Франкфурта.

Поскольку в стране введён запрет на работу ресторанов, он посадил за столы игрушечных панд. По словам владельца заведения Джузеппе Фичеры, таким образом он хотел вернуть немного жизни в ресторан.

И эта акция - молчаливый упрёк правительству ФРГ.

Ресторатор заявил, что планирует сделать акцию бессрочной на всё время изоляции.

Он пообещал держать в зале включённым свет круглые сутки, чтобы прохожие могли видеть грустных плюшевых панд, рассаженных за столами.